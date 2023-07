Final Fantasy 14: Dawntrail: Hardware-Anforderungen sollen mit Erweiterung steigen

Final Fantasy 14: Neues Grafik-Update lässt die Systemanforderungen steigen

Mindestanforderungen

CPU : Intel Core i7-6700 oder mehr

: Intel Core i7-6700 oder mehr RAM: 8 GB

8 GB Speicherplatz : 140 GB oder mehr auf HDD

: 140 GB oder mehr auf HDD Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX 970 oder höher / AMD RADEON RX 480 oder höher

: NVIDIA GeForce GTX 970 oder höher / AMD RADEON RX 480 oder höher Bildschirmauflösung: 1280 x 720

Empfohlenen Einstellungen:

CPU : Intel Core i7-9700 oder mehr

: Intel Core i7-9700 oder mehr RAM : 16 GB

: 16 GB Speicherplatz : 140 GB oder mehr auf SDD

: 140 GB oder mehr auf SDD Grafikkarte : NVIDIA GeForce RTX 2060 oder höher / AMD RADEON RX 5600 XT oder höher

: NVIDIA GeForce RTX 2060 oder höher / AMD RADEON RX 5600 XT oder höher Bildschirmauflösung: 1920 x 1080

Neben der brandneuen Erweiterung, die auf dem großen FanFest 2023 in Las Vegas angekündigte wurde, sollauch optisch erweitert werden. Doch dasbringt gleichzeitig auch steigende Systemanforderungen mit.Nicht ganz zur Freude aller Spieler, denn all jene, deren Gaming-PC gerade noch die Mindestanforderungen geschafft hat, stehen nun vor der Frage: Muss ich mirbesorgen, um das millionenschwere MMORPG auch weiterhin genießen zu können? Das beantwortet ein Blick auf die folgendeSolltet ihr nicht gerade zur Riege jener gehören, die Final Fantasy 14 mit einem Highend-Setup oder auf der PlayStation 5 beziehungsweise der PS4 spielen, dürftet ihr nun hellhörig geworden sein. Auf Reddit fürchten einige Spieler schon jetzt um die Performance des Spiels auf ihren PCs, denn sie erfüllen schon aktuell gerade so dasder verlangtenZwar dürfte es in vielen Fällen reichen, die Grafikeinstellungen zu reduzieren, sollte euer Rechner doch mit dem Update ins Schwitzen kommen. Für so manchen ist dies allerdings keine Option mehr – was auch Producerweiß, weswegen er sich während der Ankündigung noch einmal selbst hoffnungsvoll an seine Spielerschaft wendet.„Wir wollen niemanden zwingen, sich einen Super-High-Spec-PC zuzulegen, aber wir denken, dass ein Upgrade auf dieses Niveau auch beim Spielen anderer Spiele hilfreich ist. Diejenigen unter euch, die es nötig haben, sollten also darüber nachdenken, ihr System bis zum nächsten Sommer aufzurüsten, das wäre fantastisch“.Dazu sei gesagt, dass Final Fantasy 14 mit den gestiegenen Systemanforderungen bei Weitem nicht über die Strenge schlägt:zu modernen Triple-A-Produktionen dürfte die erforderliche Hardware sich noch im Rahmen des Erschwinglichen für einen Großteil der Spieler bewegen. Nach dem Update werden die bisher empfohlenen Einstellungen zu den Mindestanforderungen:Keine Sorge: Wenn euer PC wirklich nicht mehr mit den gestiegenen Anforderungen mithalten sollte, habt ihr noch eine ganze Weile Zeit, um für neue Hardware zu sparen. Final Fantasy 14: Dawntrail kommt erst im Sommer des nächsten Jahres und so auch das Grafik-Update für das Online-Spiel.