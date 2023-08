Final Fantasy 14: Dawntrail: Alles was wir zur neuen Erweiterung wissen im Überblick

Final Fantasy 14: Dawntrail – Das Wichtigste rund um den Release, die Story & mehr auf einen Blick

In langsamen, aber zielsicheren Schritten rückt die nächstevonpopulärem MMORPG näher. Vor Kurzem kündigte man miteine neue Expansion an - und wir haben die erstenschon einmal zusammengefasst.So wollen wir euch alles, was wir rund um den-Zeitraum, die neuen, dieund das Setting wissen, natürlich nicht länger vorenthalten. Ebenso werfen wir einen Blick auf die angepassten, die hinsichtlich der kommenden Erweiterung etwas nach oben geschraubt werden sollen.Mit Final Fantasy 14: Dawntrail tritt bereits diefür den Massive-Multiplayer-Online-Ableger des beliebten Franchise ins Rampenlicht. Und nachdem mit der Endwalker-Expansion bereits einige losemiteinander verknüpft wurden, dürfen wir uns wohl auf einen brandneuen Story-Bogen einstellen. Glücklicherweise war Produzentin den vergangenen Tagen und Wochen nicht unbedingt schweigsam, weswegen wir bereits einige erste Informationen überin Erfahrung bringen durften. Geholfen hat hierbei vor allem das jüngst inabgehaltene. Diese fungierte gleichermaßen als eine von drei geplanten, von denen uns bis zum Januar nächsten Jahres noch die restlichen zwei erwarten sollen.Mit der ersten Keynote bekamen wir allerdings schon jetzt einen recht ausführlichen Ausblick auf die bevorstehende Dawntrail-Erweiterung, ebenso wie einige erste Informationen darüber, wie sich Final Fantasy 14 mit Patch 6.5 verändern soll.Zwar gibt es bislang kein konkretes Datum für den Release von Final Fantasy 14: Dawntrail, allerdings bestätigte Square Enix bereits, dass es spätestens im kommendenso weit sein dürfte. Dieser Zeitraum wird ebenfalls imangegeben und dürfte in Anbetracht dessen, dass es sich um eine eigenständige Erweiterung und nicht nur einen umfangreicheren Patch handelt, auch äußerst realistisch gefasst sein.Yoshida erklärte bereits, dass er sich wünschen würde, die Expansion so schnell es nur möglich ist zu veröffentlichen. Er erinnert die Fans jedoch auch daran, dass ganz allgemein vom nächsten Sommer gesprochen wird, nur für den Fall, dass man noch ein paar Schrauben am MMORPG festziehen muss.Dassdabei keineswegs ausgeschlossen werden können, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. So verpasstebeispielsweise seinen ursprünglichen Release-Termin im November 2021, stattdessen erschien die Erweiterung dann ein paar Wochen später, nämlich am 3. Dezember desselben Jahres.Die Ära der Zodiark und Hydaelyn ist vorbei, doch noch immer gibt es reichlich Unentdecktes in der Welt – ohne jetzt großartig spoilern zu wollen. So erklärte Yoshida bereits mit einem zwinkernden Auge, er wolle mit der Dawntrail-Erweiterung „den besten Sommerurlaub, den ein Held haben kann“ bieten. Da es in Endwalker eher düster und dramatisch zuging, eine wohl willkommene Abwechslung für viele Final Fantasy 14-Fans.Als nächstes Ziel unseres Abenteuers brechen wir auf in, die von ihren Bewohnern ganz einfachgenannt wird. Dersoll dabei helfen, das sogenannte Rite of Succession, also einer Art Erbfolgezeremonie des Landes, die dabei helfen soll den nächsten Herrscher zu bestimmen, zu vollziehen. Dabei treffen wir auf vertraute Gesichter wie die vonund, aber auchund Co. sind mit von der Partie.Yoshida zufolge sollen alle von ihnen in einenverwickelt sein und dabei treten einige der Charaktere sogar gegen euch an. Ihr werdet durch diean Orte reisen, die ihr in Final Fantasy 14 bislang noch nicht einmal gesehen habt, während ihr nach den „sagenumwobenen Toren einersucht“. Was damit aber konkret gemeint sein könnte, wissen wir bislang nicht.Dass mit Dawntrail nicht nur ein, sondern gleichihren Weg in Final Fantasy 14 finden sollen, ist gewiss. Welche das allerdings ganz konkret sein sollen, wurde uns bislang natürlich nicht verraten. So weigerte sich Yoshida noch auf dem kürzlich abgehaltenen Fan Festival, bereits so früh vor der Veröffentlichung mit ernsten Infos rauszurücken – vor allem, was dieder beiden Zugänge anbelangt.Jedoch verriet uns Yoshida immerhin, in welche Richtung es Gameplay-mäßig mit den beiden neuen Dawntrail-Jobs gehen wird. So soll es sich einerseits um einen Schadensverursacher, der auf denspezialisiert ist, handeln. Dem gegenüber steht eine Klasse, die sichbewaffnet wohler fühlt. Viel mehr wissen wir bislang nicht – wäre da nicht eineauf dem Fan Festival in Las Vegas gewesen, die diewie immer ordentlich ins Brodeln gebracht hat.Angesprochen auf weitere Details zu den beiden neuen Jobs, fing Yoshida plötzlich an zu scherzen und erklärte, wie heiß es doch gerade in der „Sin City“ sei – ehe er sein. Darunter offenbarte sich den Fans aber keineswegs ein Blick auf die – vermutlich stahlharten – Bauchmuskeln des Spieleentwicklers. Stattdessen bekamen wir einmit einemzu sehen.Aufmerksame Beobachter wissen bereits aus der Vergangenheit, dass Yoshida mit derartigen Anspielungen gerne zumin seineranregt. Da die naheliegendste Klasse mit dem Ninja allerdings schon in FF14 vorhanden ist, denkt jene eher an die Einführung desausDenn: Auch die Turtles sind allesamt nach bekannten, verstorbenenbenannt, sodass die Theorie schnell an Aufwind unter den Fans gewinnen konnte.Bei der Frage nach dem, den wir im kommenden Jahr für die neueste Final Fantasy 14-Erweiterung hinblättern müssen, gibt es bislang natürlich ebenso wenig konkrete Antworten. Allerdings dürften wir davon ausgehen, dass man seiner bisherigen Linie treu bleibt und uns nicht viel mehr abverlangt werden dürfte als es mit vergangenen Expansions der Fall war.Zusätzlich zurist es ebenfalls sehr wahrscheinlich, dass Square Enix noch einevon Dawntrail anbieten wird. Und solltet ihr das Add-on, könnt ihr euch recht sicher auf ein-Wochenende einstellen, welches euch als Bonus für das vorzeitige Vertrauen und eure Treue belohnen soll.Wie wir bereits vor einigen Wochen, die das Spiel an euren Rechner stellt, steigen. Die Erweiterung soll mit der Hilfe von hochauflösenden, überarbeitetenund verbessertendie Grafik des Spiels auf eine neue Stufe heben.Dennoch soll der, den Fans an Final Fantasy 14 so lieben, natürlich auch mit Dawntrail erhalten bleiben. Einen erstendarauf, wie die Entwickler die Umsetzung dessen handhaben wollen, gab man uns aber ebenfalls direkt mit auf den Weg. Das Spiel wirkt aufpolierter, glatter, zeitgemäßer – rundum einfachals vorher.Solltet ihr euch davor fürchten, mit der neuen Erweiterung künftig Schwierigkeiten auf der Hardware-Ebene zu bekommen, habt ihr aber noch. So versprach Yoshida, dass die grafischen Überarbeitungen spätestens mit, also frühstens im Rahmen des Releases der Dawntrail-Erweiterung, in Final Fantasy 14 implementiert werden würden. Konkrete Informationen dürften aber spätestens in den kommenden Wochen an die Oberfläche gespült werden, denn noch imsteht bereits dasvor der Tür.