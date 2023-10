Final Fantasy 14: Dawntrail: Schöpfer des Franchise verbringt seine Freizeit in dem MMORPG

FF14: Erfinder von Final Fantasy spielt das MMORPG

Der ursprüngliche Schöpfer der Final-Fantasy-Reihe darf natürlich beim Fan Fest in London nicht fehlen.spricht mit dem Director des MMORPGs und gesteht: „ist Teil meines Lebens geworden“.Er und, bei Fans auch bekannt als YoshiP, sprechen über die persönlichen Anfänge Sakaguchis in Final Fantasy 14. Zuerst habe er keine hohen Erwartungen an den Titel gehabt, doch dann packte es ihn und lässt ihn seither nicht mehr los, wie er selbst berichtet.Auch wenn er schon eine Weile nicht mehr beiarbeitet, ist Hironobu Sakaguchi immer noch Teil der Franchise-Familie und wird das als ursprünglicher Erschaffer immer sein. Wie seit dem Fan Fest in London, das letztes Wochenende stattfand, bekannt ist, verbringt er viel seiner Freizeit in Final Fantasy 14.Er erzählt Yoshida von seinen Anfängen in den Eorzea – in den ersten Monaten habe er seinegesteckt, sofern er wach war. Pausen dienten lediglich der Nahrungsaufnahme: „Ich glaube, ich war zwölf Stunden am Tag da drinnen“, so Sakaguchi. Seine Zeit als Sprout ist mittlerweile zwei Jahre her und er verbringt weniger Stunden pro Tag in FF14. Aktiv ist er aber immer noch und präsentiert dem Director stolz eine glänzende Waffe, die man nur in einem derbekommt. Er habe sich für diesen Raid sehr angestrengt, um ihn vor dem Event in London noch zu meistern und es dann zehn Tage vorher tatsächlich geschafft.Yoshida erwidert, das Team beobachte regelmäßig den Twitter-Account des Final-Fantasy-Schöpfers, da er häufig seine Ingame-Erfahrung mit den Followern teilt. Außerdem checken sie immer mal, ob er noch aktiv zockt. Sakaguchi gibt zu, anfangsin die MMO-Version des RPGs gesetzt zu haben – doch der Titel überzeugte ihn schnell vom Gegenteil.Auf dem Fan Fest enthüllte Square Enix zahlreiche neue Infos zur kommenden. Der aktuellste Titel des Franchise ist derzeit