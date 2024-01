Final Fantasy 14: Dawntrail: Square Enix enthüllt Trailer, Release und neue Jobs

Final Fantasy 14: Trailer, mehr Story und neue Jobs

Beim Fan-Festival vonin Tokio enthüllte Entwickler Square Enix massenweise neue Infos, insbesondere zur neuen Erweiterung Dawntrail. Diese soll ab Sommer 2024 spielbar sein und ist zudem nun im vollständigen Trailer zu sehen.Dawntrail folgt auf Endwalker und ist mittlerweile die, das 2010 das Licht der Welt erblickte. Mittlerweile gibt Square Enix an, über 30 Millionen registrierte Spieler verzeichnen zu können.Fans stecken tausende von Spielstunden in Final Fantasy 14 und solche, die mit Endwalker bereits durch sind, freuen sich auf diein Dawntrail. Häufig bedeutet die Geschichte in Final Fantasy tiefe Emotionen und spannende Passagen mit teilweise langen Zwischensequenzen: „Große Ereignisse bahnen sich an“, blendet das Spiel häufig vorher ein, was auch aktuell gut passen würde.Die Erweiterung bringt nicht nur neue Story-Passagen: Auchsind dabei. Die Melee-Klasse Viper war bereits seit Oktober 2023 bekannt und beim Fan-Festival enthüllte Square Enix nun den, auf Englisch Pictomancer. Es handelt sich dabei um einen Fernkämpfer, der mit Pinsel und Äther angreift. Für den Job gibt es einen eigenen Gameplay-Trailer und auch der vollständige Trailer zur Erweiterung Dawntrail wurde präsentiert. Hier könnt ihr ihn anschauen:Zusammen mit dem Add-on kommt mit denauch ein neues spielbares Volk in das MMORPG. Ein genaues Datum für Final Fantasy 14: Dawntrail nennt Square Enix nicht, plant die Veröffentlichung aber im Sommer 2024. Wer sich gern in immer noch großen, aber weniger riesigen Spielwelten verliert, sollteunbedingt auf dem Radar haben.