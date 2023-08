Venba: In dem narrativen Kochspiel übernehmt ihr die Rolle einer indischen Mutter in den 1980er Jahren

Zwischen den Kochsessions erfahrt ihr die Familiengeschichte

Seit dem 31. Juli 2023 könnt ihr Venba aufspielen. Es handelt sich um eine Mischung aus Simulation und Visual Novel, wobei es einige Rätsel beinhaltet. Auf Steam hat es bisher 120 Reviews erhalten, wovon 95 % positiv ausfallen.In Venba verkörpert ihr die gleichnamige Familienmutter, die gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Kind ihre Heimat Indien verlässt, um nach Kanada auszuwandern. Dabei wird ihr Kochbuch beschädigt – Euer Ziel ist es, die verlorenen Rezepte zu finden, indem ihr Rätsel löst, traditionell indische Gerichte kocht und die Story verfolgt.Ihr bringt Venba dazu, sich nach und nach an die Rezepte zu erinnern, die auf der Reise von Südindien nach Kanada verloren gingen. Beim Kochen tippt ihr auf verschiedene Zutaten, um sie zu vermengen. Außerdem schneidet ihr Obst und Gemüse klein, um anschließend alles in der Pfanne zu braten oder im Kopf zu garen. In der Pfanne klickt ihr die Zutaten dann erneut an, um sie zu wenden und von beiden Seiten zu braten.Gleichzeitig verfolgt ihr die persönliche Geschichte der Familie – Ihr begleitet Dialoge zwischen Venba und ihrem Mann oder zwischen Mutter und Kind. Die Story erstreckt sich über mehrere Jahre. Dabei lernt ihr die Familienmitglieder besser kennen und erfahrt eine „herzergreifende Geschichte über Familie, Liebe, Verlust und mehr“, wie das Entwicklerstudio Visai Games verspricht. Auch eigene Entscheidungen sollt ihr treffen können.Die Grafik von Venba ist in 2D dargestellt und handgezeichnet. Optisch erinnert das Spiel an eine Mischung aus einem Gemälde und einem Comic. Es enthält nicht viele Details, dafür bietet es einen einzigartigen Stil. Noch meine neue Spiele, die euch im August erwarten,