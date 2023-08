Battlefield: Neuer Serienteil soll "Neuinterpretation" laut EA werden

Battlefield: Mal wieder eine "Neuinterpretation" geplant





Release noch lange nicht in Sicht

Mitwollten EA und DICE an erfolgreiche Zeiten anknüpfen, aber scheiterten zum Release auf technischer und inhaltlicher Ebene. Die Lehre daraus? Das nächstemuss neu gedacht werden, wie in einem aktuellen Geschäftsbericht angedeutet wird.Dabei war Battlefield 2042 schon, welches das Klassensystem durch einzigartige Charaktere ersetzte, die Squad-Verwaltung über Bord warf und das Map-Design so gestaltete, dass die Entwickler sämtliche Karten nachträglich noch einmal umbauen mussten. Die Folge?Im Nachgang hat EA Chef Andrew Wilson eingeräumt, dass manhabe. In Zukunft soll sich das nicht wiederholen, aber wer darauf hoffte, dass die Reihe jetzt endlich zu ihren Wurzel zurückfindet, sollte die Erwartungen schon einmal dämpfen. Offiziell ist zwar ein neues Battlefield-Spiel, aber es ist bekannt, dass Electronic Arts an einem neuen Teil arbeiten lässt – und dafür extra Respawn-CEO Vince Zampella zum neuen Franchise-Chef machte.Im aktuellen Finanzbericht für das 1. Quartal 2024 äußerte sich EA nun kurz zur Zukunft von Battlefield, ohne in Details abzutauchen. So soll das nächste Battlefield eine "Neuinterpretation" alswerden, wie der Twitter-Account Battlefield Bulletin berichtet. Was damit genau gemeint ist, bleibt allerdings nur abzuwarten.In der Vergangenheit ließ Zampella jedoch verlauten, dass er glaubt, dass sich die Shooter-Reihe zu sehr "von dem entfernt hat, was Battlefield ausmacht." Das Team habe zudem bei all den ambitionierten Plänen "nicht genügend Zeit damit vebracht, herauszufinden, wie das Spaß macht", wie es bei VGC weiterheißt.Wie sich die Aussagen Zampellas und von EA am Ende im neuen Battlefield widerspiegeln, wird die Zeit zeigen. Klar ist: Der nächste Serienteil wird noch einige Zeit auf sich warten lassen und nicht schon in den nächsten Monaten erscheinen. Das komplette Geschäftsjahr 2024 kommt bei EA ohne Battlefield aus.Für Fans von großen Multiplayer-Shootern gibt es aber zumindest seit Juni eine spannende Alternative:und wird mehr als nur positiv wahrgenommen.