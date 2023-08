Battlefield: Kolumne: Es braucht keine Neuinterpretation, sondern alte Stärken

Battlefield: Weglaufen vor der eigenen Identität

Ein Indie-Shooter macht es besser

Endlich mal ein fertiges Spiel

war ein gehöriger, der von Fans und Kritikern zum Release völlig zurecht abgestraft wurde. Das ist keine neue Erkenntnis, aber fast zwei Jahre nach der Veröffentlichung deutet sich langsam an, dass EA offenbar dieableitet.Wieso ich das befürchte? Weil der Publisher in seinem Finanzbericht zum 1. Quartal 2024 verlauten ließ, dass. Es würde um ein "vollständig vernetztes Ökosystem" gehen. Was damit genau gemeint ist? Keine Ahnung, das ließen die Verantwortlichen vollständig offen. Das ist aber auch gar nicht so relevant, denn was mir dabei direkt vor die Augen sprang:, sondern überhaupt erst einmal wieder ein klares Publikum.Wenn ich schon das Wort "Neuinterpretation" bei einer kriselnden Serie höre, dann stellen sich mir umgehend die Nackenhaare auf. Denn, zumindest vom subjektiven Gefühl ausgehend, ist das meist eher ein Trugschluss, basierend darauf, dass sich ein Serienteil nicht mehr so gut verkauft hat und der vermeintliche Fehler darin liegt, dass die zahlende Kundschaft kein Interesse mehr an dem Produkt hat. Dass es aber vielleicht gar nicht am Genre, am Szenario oder am Namen liegt, sondern daran, dass das eigene Produkt nach und nachwurde, davon hört man nur ganz selten etwas.Dabei ist Battlefield genau das: Eine Verwässerung von Serienteil zu Serienteil bis man die eigene Identität, die eigenen Stärken, die selbstgemachte Einzigartigkeit aus den Augen verloren hat. Das Resultat? Battlefield 2042, bei dem von zerstörbarer Umgebung, spannenden Karten mit Sandbox-Faktor, teambasierten Gameplay und leichten Military-Sim-Anleihenblieb. Denn eigentlich war dieses letzte Battlefield schon so etwas wie eine Art Neuinterpretation, die halt nur gänzlich in die Hose ging.Statt auf den (gepatchten) Stärken einesaufzubauen und damit dem beachtlichen Teil der Fans das zu geben, was sie wollen, versteifte man sich darauf,zu wollen: Spezialisten mit besonderen Fähigkeiten anstatt eines durchdachten Klassensystems, ein unnötiger Spielmodus namens Hazard Zone und der endgültige Wegfall von privaten Servern. Die beiden erstgenannten Features existieren in dieser Form übrigens schon nicht mehr beziehungsweise wurde der inhaltliche Support eingestellt. So wie es schon zuvor beim Firestorm-Modus inder Fall war, mit dem DICE unbedingt auf den Battle-Royale-Hype aufspringen wollte.All diese Ressourcen, die man in solche Features und Entwicklungen steckt, hätte man sich genauso gut sparen können. Es liegt nämlich nicht an einer fehlenden Neuinterpretation der Battlefield-Marke, dass die Serie seit einigen Jahren schwächelt, sondern daran, dass man einfachhat. Wie es besser geht,, der über Jahre von gerade einmal drei Entwicklern aus dem Boden gestampft wurde.sieht zwar optisch zum Davonlaufen aus, aber die inneren Werte wissen zu glänzen. Das kleine Team hat sich voll und ganz auf das konzentriert, was auch Battlefield einst in gewisser Weise ausmachte: Eine Prise Hardcore, aber nicht zu viel, zerstörbare Gebäude und Umgebung, eine Portion Chaos, ein nachvollziehbares Klassensystem und ein knackiges Gunplay, bei dem der eigene Skill überwiegend im Vordergrund steht.Die Kombination daraus ergibt?. Man muss sich nicht mit Battlepässen, unzähligen Bugs, merkwürdigen Designentscheidungen und anderem Kram herumschlagen, sondern kann wie früher einfach ein Match spielen. All das entweder über einen Quick Join Button oder in dem man über den Serverbrowser beitritt – da kommt fast schon Nostalgie auf.Was das nächste Battlefield aber vor allem benötigt, abseits von einer früh festgelegten Marschrichtung, an der man bis zum Schluss festhält, ist ein fertiges Spiel zum Release. Ob nun Battlefield 4, Battlefield 5 oder auch Battlefield 2042: Sie alle plagten sich zur Veröffentlichung mitund anderen Unzulänglichkeiten herum, die am Ende nur dafür sorgten, dass DICE oder eines der Tochterstudios monatelang mit Patches beschäftigt ist.Ein stetiger und umfassender Nachschub von neuen Inhalten in Form von Maps und Waffen. In Zeiten, in denen die Konkurrenz regelmäßig neue Aktivitäten nachschiebt, bleibt DICE immer auf der Strecke. Unter anderem, weil man halt mit Dingen beschäftigt ist, die eigentlich schon beim Release im bestmöglichen Zustand sein sollten.Ist es nicht ein bemerkenswert trauriges Zeichen, dass die Entwickler sämtliche Launch-Maps von Battlefield 2042 mit großen Patches überarbeiten mussten, damit diese wenigstens halbwegs vernünftig spielbar sind? Aber ja,...