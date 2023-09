Battlefield: Need for Speed-Entwickler Criterion wird beim "vernetzten Universum" aushelfen

Vier Studios für die Battlefield-Zukunft

Trotz des Fehlschlags vonist das Franchise noch nicht am Ende: Schon seit längerem ist bekannt, dassan einemarbeitet und erhält nun tatkräftige Unterstützung durch die-Entwickler von Criterion Games.Dies gab Vince Zampella, der CEO von Respawn Entertainment und mittlerweile Leiter der Battlefield-Division, in einembekannt. Demnach ergänzt das britische Studio fortan das EA Entertainment-Label, welches der Publisher vor wenigen Wochen etablierte. Der Fokus liegt dort unter anderem auf derWie Zampella auf dem EA Blog bekannt gibt, ist Criterion nun das bereits, welches mit der Entwicklung des neuen Battlefields vertraut wird. Bislang haben bereits DICE, Ripple Effect und Ridgeline unter der Führung von Zampella die Fäden gezogen, um die Shooter-Reihe zukünftig wieder erfolgreicher zu gestalten. Genauer gesagt, wie EA Chef Andrew Wilson Anfang August verlauten hieß.Für Criterion ist der Wechsel zur Battlefield-Reihe übrigens nicht neu: Schon in der Vergangenheit war das Studio unter anderem für den Battle Royale-Modus vonverantwortlich. Jetzt soll man hingegen bei dertatkräftig helfen. Nur ein kleines Team bleibe zurück, um sich dem nächsten Need for Speed zu widmen.Mit Battlefield-Universum ist derweil gemeint, dass die Marke aus mehreren Teilen bestehen wird. Ridgeline arbeitet zusammen mit dem Halo-Erfinder Marcus Lehto an einer neuen, während sich DICE um das Multiplayer-Paket kümmert. Ripple Effect soll wiederum ein völlig neues Erlebnis innerhalb der Battlefield-Reihe erschaffen. Was damit genau gemeint ist, ließ Electronic Arts bislang vollkommen offen.Ob das neue Battlefield zukünftig wieder das einst so hohe Niveau erreichen wird, bleibt noch abzuwarten. In unserer Kolumne haben wir jedoch die