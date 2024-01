Battlefield: Soll die "realistischste Zerstörung" der Spieleindustrie bieten

Battlefield: Stellenausschreibung für realistische Zerstörungseffekte

In einem stillen Kämmerlein arbeiten bei EA mehrere Studios an einem neuen. Das wird wohl auch zu einer der jüngerenzurückkehren: Laut einer aktuellen Stellenausschreibung soll der Ego-Shooter die bisher "realistischsten Zerstörungseffekte" bieten.Nachdem Dice einst mitund dessen Nachfolger auf die Möglichkeiten einergesetzt hat, wurde mitdas System auf ein Minimum reduziert. Möglicherweise hat das Team aus diesem Fehler gelernt, denn aktuell sucht EA nach Personen, die sich besonders gut mit dem Erstellen von Zerstörungseffekten auskennen.Bekannt ist bereits, dass für das neue Battlefield nicht nur Dice zuständig ist. Stattdessen sind auch Criterion, Ridgeline und die in Kanada ansässigen, die bis 2021 noch unter dem Namen Dice Los Angeles bekannt waren, an dem Projekt eines vernetzten Battlefield-Universums beteiligt. Aktuell sucht das Entwicklerteam, so verrät es eine Stellenanzeige auf dem EA Portal , nach einem erfahrenen VFX Director. Als 3D-Artist würde er oder sie dabei helfen, die "realistischsten undzu entwickeln".Außerdem geht es darum, "" zu erstellen. Im Detail stehen "hochauflösende Partikeleffekte, Texturen und Shader", die für ein neues Battlefield offenbar benötigt werden. Weitere Details gehen aus der Beschreibung der Aufgaben allerdings nicht hervor.Unklar ist derzeit, ob der Wegauch für das neue Battlefield-Spiel von Dice gilt. Immerhin soll, wie EA in der Vergangenheit bekanntgegeben hat. Details sind allerdings bisher nicht vorhanden.Sollte man jedoch bei EA intern erkannt haben, dass das Zurückfahren des Zerstörungslevels wie bei Battlefield 2042 diegewesen ist, dann ist das auf jeden Fall ein halbwegs positives Zeichen. Immerhin sollte Battlefield in Zukunft wieder seine klassischen Stärken in den Vordergrund stellen.