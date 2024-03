Battlefield: Lehto kann "nichts positives über EA" sagen





Not been saying much here since I don’t have anything positive to say about EA, my recent departure, and how so many, including my team, are suffering due to the industry sweeping layoffs.



— Marcus Lehto 🇺🇦 (@game_fabricator) March 15, 2024

Mithaben EA und Dice gehörig daneben gegriffen, weshalb man mit dem nächsten Serienteil zu alter Stärke zurückkehren möchte. Allerdings verläuft die Entwicklung offenbar nicht so rund, wie es sich erhofft wurde: Im Zuge einer Entlassungswelle hat EA ein eigentlichgegründetes Studio dicht gemacht.Deren Chef,-Mitschöpfer, ist deshalb nicht allzu gut auf den Publisher zu sprechen. Obwohl er das Studio selbst bereits kurze Zeit vor der Schließung auf eigenen Wunsch hin verlassen hat, traf ihn das Ende von Ridgeline Games sehr – und möglicherweise ist intern noch einiges mehr passiert, weshalb die Beziehung relativ schnell in die Brüche gegangen ist.Ende Februar bestätigte Lehto auf Twitter, dass er tatsächlich sein einst neugründetes Studio Ridgeline Games auf eigenen Wunsch hin verlassen hat, um sich einezu nehmen. Nurund gab die dort entstandene Entwicklungsarbeit an Criterion Games weiter.Von der Ankündigung zeigte sich Lehto auf Twitter, ehe er ziemlich still wurde. Nun hat er sich auf der Social-Media-Plattform zurückgemeldet und lässt mitschwingen, dass er EA und die gesamte Branche gerade nicht so prickelnd findet. "Ich habe hier nicht viel geschrieben, da ich, über meinen kürzlichen Weggang und darüber, dass so viele, einschließlich meines Teams, unter den weitreichenden Entlassungen in der Branche leiden, zu sagen habe."Weiter ins Detail ging er nicht, eventuell darf er auch rein vertraglich nicht zu viel verraten. Spannend ist allerdings, dass er die Antwort eines Nutzershat, in der EA als "Inbegriff der Profitgier von Unternehmen" bezeichnet wird.Trotz des Weggangs von Lehto und der Schließung von Ridgline Games geht es beim neuen Battlefield-Spiel weiter. Die geplante Singleplayer-Erfahrung liegt nun in den Händen dervon Criterion, während sich Dice um den Multiplayer-Modus kümmert. Außerdem soll