Battlefield und der Live-Service-Gedanke

ist seit wenigen Wochen Geschichte, jetzt dreht sich alles um die Zukunft der Shooter-Reihe. Für die fährt EA laut eigenen Angaben schwere Geschütze auf, damit dasendlich wieder erfolgreich werden wird.Immerhin haben die letzten beiden Veröffentlichungen,und das bereits erwähnte 2042, unter etlichen Problemen gelitten, wodurch ihre Halbwertszeit arg begrenzt war. Mit dem neuen Serienteil soll alleswerden – zumindest erhofft sich das EA-CEO Andrew Wilson, der vor kurzem einen Blick auf das Projekt werfen konnte.Im Rahmen der Vorstellung der aktuellen Geschäftszahlen äußerte sich Wilson auch zur nahen und etwas fernen Zukunft des Unternehmens, wozu natürlich auch das neue Battlefield zählt. Laut Wilson, so heißt es bei den englischsprachigen Kollegen von VGC , habe er vor kurzem die Entwickler besucht und konnte mit ihnen ein paarspielen.Ohne Details zu nennen war der EA-Geschäftsführer natürlich von dem aktuellen Stand sehr beeindruckt. Er sei vom "in der Geschichte der Reihe" wahrlich begeistert und habe bereits eine Menge Zeit mit den Entwicklern verbracht. Laut Wilson wird das kommende Battlefield ein "weitererwerden".Dass der Nachfolger von Battlefield 2042 sich dem Service-Gedanken verschreibt, dürfte vermutlich niemanden überraschen.bleibt allerdings, warum Wilson davon spricht, dass es ein "weiterer großartiger" Vertreter wäre, denn in der Vergangenheit konnte die Battlefield-Reihe nicht unbedingt mit einem solchen Versprechen glänzen. Selbst in EAs kompletten Angebot stechen am Ende lediglichund vermutlich diehervor, wenn es um die kontinuierliche Content-Pflege geht.Ob sich das für die Battlefield-Serie demnächst ändert, bleibt angesichts eines noch nicht existierendennatürlich abzuwarten. Immerhin bei einer Sache möchten die Entwickler wieder aufdrehen:, wie es in der Vergangenheit hieß.