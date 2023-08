Ratatan: Geistiger Nachfolger zum Rhythmus-Abenteuer Patapon räumt auf Kickstarter ab

Ratatan: Der Rhythmus-Wahnsinn ist zurück

Erinnert ihr euch noch an, dieser unscheinbare Rhythmus-Titel auf der PSP, bei dem ihr eine charmante Truppe kleiner Gesellen im Takt der Musik zum Sieg führen müsst? Wenn die Antwort ein begeistertes Ja ist, dann habt ihr vielleicht auch schonauf dem Schirm.Über zehn Jahre nachhaben sich nämlich einige der ehemaligen Entwickler zusammengetan, um die musikalische Reihe wiederzubeleben – wenn auch unter einem anderen Namen und als. Dort wurde Ratatan in weniger als einer Stundeund klettert seitdem die Stretch-Goals hoch.Genau wie bei den drei geistigen Vorgängern müsst ihr auch bei Ratatan eine Horde kleiner Racker befehligen und erteiltder eingängigen Musik. Wie Produzent Kazuto Sakajiri in einem Interview mit VGC verriet, kommen aber auch neue Konzepte dazu: „Die drei Hauptkonzepte des Spiels sind die über 100 süßen Charaktere, die auf dem Bildschirm kämpfen, gleichzeitige Kämpfe zwischen vier Spielern und mehr Adventure- sowie Roguelike-Elemente als Patapon hatte.“Trotz der Multiplayer-Ankündigung, die dank des entsprechenden Stretch-Goals bereits erreicht wurde, soll Ratatan vor allem eine Singleplayer-Erfahrung werden. Der Release soll imerfolgen, als Plattform steht derim Vordergrund. Falls die anhaltende Unterstützung der Fans auch noch das nächste Stretch-Goal knackt, wird Ratatan aber auch auf der PlayStation 5, der Xbox Series X | S und der Nintendo Switch musizieren.Die Chancen dafür stehen gut, denn bislang waren Patapon-Fans ziemlich eifrig darin, auch den geistigen Nachfolger zu finanzieren. Sein Ziel von knapp unter 130.000 Euro erreichte Ratatan in, mittlerweile ist man beiangekommen – und die Kampagne läuft noch einen ganzen Monat. Wer auf Kickstarter mindestens 44 Euro bezahlt, bekommt das digitale Spiel, einen Zugang zur Beta und eine Backer-Rolle im Discord. Nach oben ist aber fast keine Grenze gesetzt und mit physischen Vinyl-Scheiben, Tshirts oder Artbooks warten jede Menge weitere Belohnungen.Während man sich jetzt erst einmal auf Ratatan konzentriert, wolle Serien-Schöpfer Hiroyuki Kotani einnicht ganz ausschließen: „Es besteht die Möglichkeit, dass wir ein Patapon-Sequel in der Zukunft machen, aber hierfür wollten wir wirklich unser eigenes Spiel machen, in unserem eigenen Stil, mit speziellen Gameplay-Arten, die das widerspiegeln. Danach sehen wir weiter, falls es eine Chance gibt, mit Sony über ein Patapon-Sequel zu sprechen.“ Inkönnt ihr derweil noch einmal nachlesen, was das Rhythmus-Spiel so einzigartig macht.