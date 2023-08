Palia: Erinnert an Animal Crossing, ist aber ein MMORPG

Palia löst Probleme, die ich aus anderen Farmsimulationen kenne

Farming fühlt sich nicht so statisch an und ihr müsst nicht ständig die Gießkanne nachfüllen. Aus anderen Farmsimulationen kenne ich es, dass man drei Pflanzen gießt und direkt wieder zum Brunnen laufen muss. In Palia hält das Wasser deutlich länger.

Die Kiste ist voll, man stellt eine weitere her. Was mich dann überrascht hat: Ich muss nicht selbst sortieren, was ich wo reinpacke. Mit jeder Kiste vergrößert sich einfach nur mein Lager und die Items sind über Reiter automatisch sortiert. Mit zwei Kisten habe ich dann also ein doppelt so großes Lager

Alle Skills wirken sinnvoll und es gibt keine Fähigkeit, die ich vernachlässige, weil sie mir sinnlos erscheint. Als Beispiel: Ich angle, brate die Fische und esse sie dann, wodurch ich sogenannte Fokus-Punkte erhalte, mit denen ich dann mehr Erfahrung sammle, wenn ich wieder angle.