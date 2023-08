Palia: Im Cozy-MMORPG von Singularity 6 könnt ihr jetzt einen Nachtmarkt besuchen

Palia: Erstes Ingame-Event des entspannten MMORPGs

Knapp drei Wochen nachdem dievonstartete, veranstaltet das MMORPG sein erstes Ingame-Event. Nun könnt ihr jeden Abend einen Nachtmarkt besuchen und Preise absahnen, wenn ihr es richtig anstellt.Zum Night Market gehört nämlich ein, das Spieler in einem Wettstreit Nagetiere jagen lässt. Ihr verdient eine Währung, die ihr wiederum bei den Ständen eintauschen und saisonale Belohnungen einheimsen könnt.Am gestrigen Abend begann in Palia der Maji Market, dasdes MMORPGs. Etwas außerhalb der Stadt finden nun ein Nachtmarkt statt. Hier könnt ihr einmal pro Stunde (reale Zeit) an einem Minispiel teilnehmen: Fünf Minuten lang rennen dabei alle Spieler den kleinen Tierchen namens "Chapaas" hinterher. Habt ihr eins erwischt, müsst ihr es noch zu eurer Markierung zurücktragen, bevor der Timer abläuft.Für jedes gefangene Chapaa bekommt ihr dann zehn Tickets, die ihr an den Marktständen einlösen könnt. Die zu verdienen ist gar nicht so leicht, da viele Spieler gleichzeitig Jagd auf die Tierchen machen, wodurch manche von ihnen kaum Tickets erhalten. So müsst ihr vermutlich mehrmals an dem Event teilnehmen, bis ihr euch die Preise leisten könnt. Alserwarten euch spezielle Festival-Rezepte, Dekorationen und Anleitungen für Feuerwerkskörper. Außerdem soll es „ein bis zwei Überraschungen“ geben, die von einem Trommel-Sound abhängen, wie die Entwickler etwas kryptisch in der Ankündigung des Marktes ankündigen.Zusätzlich zum Markt und Minispiel könnt ihr eineabschließen. Bei dem Event handelt es sich innerhalb der Geschichte um eine alte Tradition in der Welt von Palia, die von den NPCs Eshe und Bürgermeister Kenli wieder zum Leben erweckt wird.Das Event läuft knapp einen Monat lang und lässt Spielerdaran teilnehmen. Habt ihr bereits in Palia reingeschnuppert? Wie gefällt euch das Cozy-MMORPG bisher? Unserer Meinung nach macht es