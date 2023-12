Palia: Kolumne - Ein zweiter Blick auf das Cozy-MMO

Palia wurde langweilig, aber ich komme zurück

Nintendo-Switch-Version erscheint kurz vor Weihnachten

Auf das Cozy-MMOhatte ich mich seit der Ankündigung riesig gefreut. Alses dann zunächst auf dem eigenen Client live gehen ließ, war ich von Anfang an dabei, allerdings schnell gelangweilt. Bald folgt die Version für die Nintendo Switch, weshalb ich dem Spiel noch eine Chance geben will.gehören für mich zusammen, weshalb ich Palia sowieso auf der Plattform spielen wollte. Doch ich konnte nicht warten und startete im August am PC, hielt aber nur einen Monat durch. Ich wage noch einen Versuch, da sich MMOs und MMORPGs ja häufig schnell verändern.Am 14. Dezember ist es so weit und Palia startet auf der Nintendo Switch. Ich werde sofort einsteigen und mir die niedlichen Belohnungen gönnen, mit denen Singularity 6 wirbt: Eine Frosch-Kiste, Pullover mit Fröschen und einen Gleiter. Dennoch erhoffe ich mir von meinem Neustart durchaus mehr. Hier seht ihr den bei dengezeigten Trailer:, erledigte mit glänzenden Augen alle möglichen Quests, war aber mit derschnell durch. Ich baute langsam Freundschaften zu allen Bewohnern des Dorfes auf, doch war ermüdet, weil man ihnen nur eine Sache pro Tag schenken kann und die Balken sich sehr langsam füllen. Ich levelte Skills, verbesserte meine Werkzeuge und sammelte alle möglichen Erze. Schnell wusste ich auswendig, was sich auf welcher der beiden Karten befindet und kannte die besten Stellen, um Eisen zu sammeln. Irgendwann ging es nur noch um die, auf die alle Spieler gemeinsam Jagd machten und dann hat mich das Spiel langsam aber sicher verloren.Auch dereines MMOs überzeugte mich damals noch nicht. Zwar waren viele meiner Freunde ebenfalls in Palia unterwegs, bis auf eine Person, bei der das Spiel einfach nicht starten wollte, aber letztendlich spielten doch alle für sich. Keine gemeinsamen Aktivitäten, keine Inhalte mehr, also verabschiedete ich mich vorerst.Der Switch-Release erscheint mir zumin Palia durchaus sinnvoll. Mittlerweile sind neue Inhalte, Figuren und Quests hinzugekommen, denen ich mich dann widmen kann. Zudem ist mir, wenn ich sowieso auf meiner Nintendo-Konsole spiele, der fehlende MMO-Teil nicht mehr ganz so wichtig. Ich werde es spielen wie eins meiner geliebten Farmsimulationen, mit dem Unterschied, dass Palia kostenlos ist.Zudem gab es mittlerweile einige, die Quality-of-Life Aspekte des Spiels verbessern. Die violetten Bäume gibt es öfter, sodass man nicht stundenlang unterwegs ist, um ein bisschen Holz zu sammeln. Auch das Crafting hat Singularity 6 optimiert und lässt Spieler nun viel mehr Materialien gleichzeitig herstellen.Auch dasist für mich ein überzeugender Punkt, nochmal einen Blick in das Spiel zu werfen. Im Dorf liegt Schnee, man kann mit anderen Spielern Schneeballschlachten machen und es gibt hübsche Weihnachtsdekoration, die in meinem Haus nicht fehlen soll.Da es sich bei Palia um ein MMO und somit ein Live-Service-Game handelt, wird Singularity 6 vermutlich noch lange anarbeiten. Aufregend ist auch die neue Gegend, die sie kürzlich angekündigt haben, weil zwei Karten für einen Titel dieses Genres noch viel zu wenig sind. Ich bin jedenfalls gespannt, wie sich das Spiel noch entwickelt und freue mich auf die Nintendo-Switch-Version. Eine Übersicht weiterer