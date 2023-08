Thronefall: Thronefall liefert ein kurzweiliges Strategie-Erlebnis im Mittelalter

„Tolles Spiel mit endlosem Potential“

Carimon: „Tolles Spiel mit endlosem Potential. Hoffentlich erweitern die Devs es noch“.

BEEPBEEPIMAJEEP: „Einfach ein tolles Game. Erinnert mich daran, wie Spiele sein sollten“.

Jones: „Schönes kleines Indie-Game mit einem guten Mix zwischen Action und Strategie. Eine der besten Tower Defenses seit langer Zeit“.

Lontron: „Man kommt sehr leicht rein, aber es wird überraschend schwierig, wenn man die Achievements abschließen will“.