Thronefall: liefert ein kurzweiliges Strategie-Erlebnis im Mittelalter

Carimon: „Tolles Spiel mit endlosem Potential. Hoffentlich erweitern die Devs es noch“.

BEEPBEEPIMAJEEP: „Einfach ein tolles Game. Erinnert mich daran, wie Spiele sein sollten“.

Jones: „Schönes kleines Indie-Game mit einem guten Mix zwischen Action und Strategie. Eine der besten Tower Defenses seit langer Zeit“.

Lontron: „Man kommt sehr leicht rein, aber es wird überraschend schwierig, wenn man die Achievements abschließen will“.

ist ein neues Strategie- und Aufbauspiel auf Steam, das am 2. August 2023 in denauf Steam startete. Es stammt vom Entwickler GrizzlyGames und überzeugt bisher 97 % seiner Spieler.Mit der Bewertunggeht das neue Strategiespiel an den Start. Ihr baut darin euer mittelalterliches Königreich auf und müsst es verteidigen. Dabei setzt ihr bestenfalls auf die perfekte Mischung aus Verteidigung und Aufbau der Wirtschaft.Die Entwickler GrizzlyGames werben mit der Kurzweiligkeit des Spiels: In Thronefall soll man sich nicht ewig einarbeiten müssen, sondern kann direkt loslegen und ist nachdurch.Eine „endlose Highscore-Jagd“ sei den Entwicklern zufolge aber möglich. Das Spiel bietet vier unterschiedliche Level und insgesamt 37 Perks und Waffen, die ihr freischalten könnt. Am Tag baut ihr euer Königreich auf, um es nachts zu, wenn eure Feinde angreifen. Dafür errichtet ihr Mauern und bildet Einheiten aus, die für euch in den Kampf ziehen.In den Steam-Reviews wird Thronefall von den Spielern gelobt : „Simple but fun“ ist die generelle Aussage vieler Fans. Wir fassen ein paar der Kommentare für euch zusammen:Wert auf eine besonders anspruchsvolle Grafik solltet ihr bei Thronefall allerdings nicht legen. Optisch ist es, als klassisches Indie-Game, sehr simpel gehalten und lässt Spieler aus der ISO-Perspektive auf das Geschehen blicken. Eure Einheiten sehen dadurch recht klein aus, während sie durch unterschiedliche Gebiete voll Sand und Eis laufen.Auf Steam ist Thronefall zum Start gerade um zehn Prozent reduziert und kostet aktuell 6,20 Euro. Wer wenig Wert auf Grafik legt und einen alten Klassiker von 2001 spielen will, kann das bald auf der Nintendo Switch tun: Schon