Call of Duty: Modern Warfare 3: Activision Blizzard zeigt ersten Trailer zum neuen Teil der Shooter-Reihe

Call of Duty: Modern Warfare 3 als direkter Nachfolger von MW2

Spieler zeigen wenig Begeisterung für ein neues CoD

iMonkeyss: „Ich frage mich, wie weit das Spiel entwickelt ist, wenn es released wird“.

Rarevfx: „Noch ein unfertiges, hoch angepriesenes Spiel am Horizont mit all dem Inhalt, der uns längst versprochen wurde“.

TheRocketman2005: „Von MW2 auf MW3 innerhalb eines Jahres zu gehen ist eins der seltsamsten Dinge, die ich je gesehen habe. Ich würde mich gern freuen, aber habe das Gefühl, sie haben nicht genug Zeit, um daran zu arbeiten“.

Tobycat7: „Eine Sekunde lang lässt es dich denken, sie hätten wirklich ein interessantes Sequel gemacht. Gute Arbeit!“

Dachmine: „Ich wünschte, das Spiel käme in ungefähr fünf Jahren heraus, dann hätten sie genug Zeit es fertigzustellen“.

Neue Teile der Shooter-Reihe Call of Duty erscheinen regelmäßig. Welchen Titel das neue CoD genau trägt, konnten Fans bisher nur durch Leaks und Spekulationen erahnen. Doch jetzt haben Acitivision Blizzard offiziellangekündigt.So wird es sich vermutlich um einen direkten Nachfolger zuhandeln, das im September 2022 erschien. Das wiederum folgt auf Modern Warfare von 2019 und ist kein Remake des ursprünglichen Modern Warfare 2 von 2011, sondern ein eigenständiges Spiel. Die bekannten Figuren kommen allerdings darin vor.Diedes neuen CoD könnte sich wieder einmal um den Schurken Vladimir Makarov drehen, der kurz im Teaser gezeigt wird. Auch im erstenspielte dieser den Hauptantagonisten. Ansonsten zeigt der Trailer nicht allzu viel.Zwischenzeitlich hatte es Gerüchte von angeblichen Insidern gegeben, dass 2023 kein neuer Hauptteil von CoD erscheint und Acitivision Blizzard sich stattdessen weiter um MW2 und Warzone kümmern würden. Offensichtlich lagen sie falsch, denn Call of Duty: Modern Warfare 3 erscheint Ende des Jahres, wie der Trailer verrät. Am Schluss wird das Datum eingeblendet: DerBereits 15 Stunden nach Veröffentlichung hat der Trailer bei Youtube über sieben Millionen Aufrufe. Bei einem Blick in die Kommentarspalte fällt allerdings auf, dass die meisten Spielerauf die Ankündigung reagieren. Zumindest die Kommentare mit den meisten Upvotes fallen nicht gerade positiv aus. Viele reißen ironische Witze, andere drücken schlichte Hoffnung aus, dass das Spiel diesmal fertig entwickelt wird. Wir fassen ein paar der Kommentare hier für euch zusammen:Dennoch scheinen sich einige Nutzer auf das neue CoD zu freuen. Der Kommentar mit den meisten Upvotes stammt vom Publisher selbst: „Benutzt diesen Kommentar als ‚Ich bin Hyped‘-Button“, schreiben sie. 6.200 Personen reagieren mit einem Daumen nach oben.Was denkt ihr über den Trailer und die Ankündigung eines Nachfolgers? Wie der aktuelle Teil der Reihe aussieht, könnt ihr in unseremnachlesen.