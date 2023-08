Call of Duty: Modern Warfare 3: Offizieller Reveal-Trailer schon für morgen angekündigt

Call of Duty: Modern Warfare 3 – Der Makarov Reveal Trailer feiert schon morgen seine Premiere

Ein erster eigenständigerfür das jüngst angekündigte Call of Duty: Modern Warfare 3 soll bereits in Kürze erscheinen. Activisiondies bereits und verrät allein anhand seines Titels, in welche Richtung dieser gehen soll.So wird sich deraller Voraussicht nach hauptsächlich um den gleichnamigen Oberbösewicht, Vladimir Makarov, drehen. Auch,der erste MW3-Trailer genau veröffentlicht werden soll undihr ihn zu sehen bekommt, steht bereits fest.„Die ultimative Bedrohung kehrt zurück“ – So heißt es seitens Activision in der Beschreibung des Trailers, der schon am morgigenauch bei uns seine Premiere feiern soll. Natürlich dürft ihr dann selbst über den entsprechendeneinen Blick auf das brandneue Call of Duty: Modern Warfare 3 werfen und wer die Enthüllung auf keinen Fall verpassen möchte, der kann diedirekt über den Button im Video aktivieren:Auf Modern Warfare 3 selbst müssen wir allerdings noch. Der Titel, der in Zusammenarbeit zwischen Sledgehammer Games und Activisions Netzwerk aus internen Call of Duty-Entwicklern entsteht, feiert seinen Release nämlich erst amdiesen Jahres.Berichten zufolge sollenund, die ihr inunderhascht habt, aber mit in den nächsten CoD-Teil übernommen werden. Trotzdem soll es sich um ein eigenständiges Spiel handeln, nicht etwa um ein Remake des gleichnamigen Titels aus der Vergangenheit.Schon vor wenigen Tagen wurde das vermeintlichedes nächsten Teils der Shooter-Serie bereits geleakt. Activision und auch Microsoft nahmen dies jedoch mitundauf kreative Art und Weise auf dieohnehin keine große Rolle mehr spielen dürften.