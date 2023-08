Call of Duty: Modern Warfare 3: Skins und Waffen können aus dem Vorgänger übernommen werden

Call of Duty: Modern Warfare 3 – Waffen und Skins werden übernommen

Was ist, wenn ich kein Modern Warfare 2 besitze?

Es ist eine feste Regel: Jedes Jahr erscheint ein neues. Auch das aktuelle Jahr bildet hierbei keine Ausnahme, dennwurde gerade frisch enthüllt. 2023 wird der kommende Serienteil aber mit einerbrechen, denn zum ersten Mal müsst ihr nicht zwingend im Multiplayer von Neuem beginnen.Normalerweise läuft es bei Activisions erfolgreicher Shooter-Marke wie folgt: Ein Serienteil erscheint, man schaltet nach viel zu vielen Stunden sämtliche Waffen frei und nach zwölf Monaten folgt bereits der Nachfolger, bei dem der Grind von vorne beginnt. Call of Duty: Modern Warfare 3 setzt sich davon ab: Erstmals könnt ihr euren, auch wenn es ein paar Einschränkungen gibt.Wie Activision und Entwickler Sledgehammer Games mitteilen, wird Call of Duty: Modern Warfare 3 nämlich nicht nur vom Namen her eine direkte Fortsetzung. Auch spielerisch und inhaltlich werden sich die beiden Serienteile sehr ähneln, weshalb ihr zum ersten Mal in der Geschichte von Call of Duty ein paar Inhalte transferieren könnt.Genauer gesagt könnt ihrund weitere Freischaltungen vonundzu Call of Duty: Modern Warfare 3 übernehmen. Dafür müsst ihr auch nichts tun, sondern es reicht, dass ihr euch mit demselben Activision-Konto einloggt. Eure freigespielten oder gekauften Inhalte werden dann automatisch übertragen und ihr könnt diese frei nutzen.Allerdings gilt das nur für Inhalte, die es auch tatsächlich in beiden Spielen gibt. Existiert zum Beispiel ein bestimmtes Fahrzeug aus dem Vorgänger in Call of Duty: Modern Warfare 3 nicht, wird natürlich auch der Skin nicht übernommen. Auch die "War Tracks" werden nicht transferiert. Zudem funktioniert das System nur in die eine Richtung, sprich Inhalte aus Modern Warfare 3 könnt ihr nicht nach Modern Warfare 2 übertragen.Im umfassenden FAQ seitens Activision geht der Publisher auch auf den Fall ein, falls man kein Modern Warfare 2 besitzt und erst mit Modern Warfare 3 einsteigt. Dann wird man natürlich keine Inhalte übernehmen können, aber auch nicht gänzlich auf dem Trockenen sitzen bleiben. So erhaltet ihr dennoch die, müsst diese aber erst über eine spezielle Herausforderung freischalten.Bei den Operatoren ist der Fall etwas anders gelagert: Ihr könnt die Operatoren aus Modern Warfare 2 nicht auf alternativen Wege in Modern Warfare 3 freischalten. Sprich ihr seid zwingend an die Charaktere aus dem kommenden Serienteil gebunden, sofern ihr den Vorgänger gemieden habt.Die Fortschrittsübernahme kann übrigens als ein weiterer Hinweis verstanden werden, dass das neue Call of Duty: Modern Warfare 3 intern mal anders geplant war. Früheren Spekulationen zufolge sollte es eigentlich, welches dann jedoch zu einem eigenständigen Spiel erweitert wurde.