Call of Duty: Modern Warfare 3: Das Belagerung der Shadows Reveal Event startet heute in Warzone 2

Call of Duty: Modern Warfare 3 - Belagerung der Shadows Event startet heute Abend in Warzone 2

Datum: 17. August 2023

Uhrzeit: 19:30 Uhr

Fahrzeug-Skin: Serpent Slayer

Battle Pass: Tier Skip Token

Anhänger: Gas Kanister

Emblem: Konni Group

Visitenkarte: Crimson Sound

Waffe: M13C Sturmgewehr

Noch in diesem Jahr erscheint mitein neuer Teil der beliebten Shooter-Reihe. Passend dazu startet heute Abend in Warzone 2 ein großes Event zur offiziellendes Spiels.Das „Belagerung der Shadows“ Event in Warzone 2.0 ist bereits im Hauptmenü zu finden, der offizielle Start ist aber erst heute Abend. Neben dem Reveal des neuen Ablegers gibt es auchfürund den Battle Royal-Modus.Bislang ist nicht viel über den neuen Teil der Shooter-Reihe bekannt, obwohl die meisten die Story wahrscheinlich noch aus dem Original von 2011 kennen. Heute Abend findet jedoch das große Event „Belagerung der Shadows“ instatt, bei dem die Neuauflage von Call of Duty: Modern Warfare 3 enthüllt wird. Neben dem bereits bekannten Releasetermin amkönnt ihr euch also auf eine Reihe neuer Informationen freuen.Um am Event teilnehmen zu können, müsst ihr zur oben genannten Zeit lediglich Warzone 2.0 starten und den neuen Spielmodus auswählen. Im Event schließt ihr euch der Shadow Company an und stellt euch den Konni-Streitkräften, die das Zaya Observatory besetzt haben. Eure Aufgabe dabei ist es, eine chemische Waffe zu sichern, die dort versteckt wird. Während des Events schaltet ihr verschiedene Belohnung für Modern Warfare 2 und den Battle Royal-Modus frei.Wie ihr die Belohnungen im Spiel freischalten könnt, hat Activision allerdings bisher nicht verraten. Es lohnt sich aber, alle Skins und Waffen aus Modern Warfare 2 freizuschalten,aus dem Vorgänger. Damit haben die Entwickler einen der wohl größten Kritikpunkte aus dem Weg geräumt. Am Ende des „Belagerung der Shadows“ Events aus Warzone 2 wird dann final der neuste Teil der Reihe enthüllt.