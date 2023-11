Call of Duty: Modern Warfare 3: Spielzeit und Missionsumfang der Singleplayer-Kampagne

Call of Duty: Modern Warfare 3: So lang ist die Kampagne

Obwohl dererst in der kommenden Woche erfolgt, kann bereits jetzt diegespielt werden, sofern man eine digitale Version vorbestellt hat. Allzu lang fällt das Wiedersehen mit Captain Price und der Task Force 141 allerdings nicht aus.Mit einer großenhaben die Singleplayer-Kampagnen der Call of Duty-Reihe in der Vergangenheit sowieso nur selten geglänzt. Das lineare Hollywood-Action-Kino zum selber Spielen war meist schnell zu Ende – daran ändert auch Call of Duty: Modern Warfare 3, trotz neuer und großer Open Combat-Missionen, nichts.Wer Call of Duty: Modern Warfare 3 auf der Plattform seiner Wahl vorbestellt hat, darfbereits die Kampagne spielen, um sich damit zumindest ein ganz kleines bisschen auf den Multiplayer-Modus vorzubereiten. Die Geschichte ist dabei eine Fortsetzung zu den Ereignissen des erst im letzten Jahr veröffentlichten, bringt aber mit den Open Combat-Missions eine neue Struktur ins Spiel, die euch in offene Gebiete führt.An der Spielzeit ändert das allerdings nicht sehr viel: Auf dem, im Spiel Soldat genannt, erreicht ihr das Ende von Call of Duty: Modern Warfare 3 nach etwa, wie Dexerto berichtet. Natürlich kann die zeitliche Investition etwas länger ausfallen, falls ihr in den einzelnen Missionen jede Ecke erkundet oder öfters ins virtuelle Gras beißt, aber eine zweistellige Stundenanzahl sollte im Normalfall nicht erreicht werden.Der Großteil derfindet übrigens in Russland und dem fiktiven Staat Urzikstan statt. Darüber hinaus bilden längst nicht alle Missionen ein offenes Gebiet inklusive versteckter Ausrüstung ab, sondern manche sind deutlich linearer oder fallen enorm kurz aus.Für den, der vermutlich für zahlreiche Spieler den Löwenanteil ausmachen wird, muss man sich hingegen noch bis zum 10. November gedulden. Erst dann öffnen die Server ihre Pforten. In diesem Jahr dürft ihr übrigens erstmals