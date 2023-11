Call of Duty: Modern Warfare 3: Globale Release-Uhrzeiten für Multiplayer- & Zombie-Modus bekannt

Call of Duty: Modern Warfare 3 – Globale Release-Uhrzeiten: Wann gehts in Deutschland mit dem Multiplayer los?

9 p.m. PST am 9. November für die Westküste Nordamerikas

12 a.m. EST am 10. November für die Ostküste Nordamerikas

5 Uhr GMT am 10. November für das Vereinigte Königreich

6 Uhr MESZ am 10. November für das westliche Festland Europas

2 p.m. JST am 10. November für Japan

PlayStation und Xbox

10 p.m. PST am 9. November für die Westküste Nordamerikas

1 a.m. EST am 10. November für die Ostküste Nordamerikas

6 Uhr GMT am 10. November für das Vereinigte Königreich

7 Uhr MESZ am 10. November für das westliche Festland Europas

3 p.m. JST am 10. November für Japan

Nach dem Ende der offenen Beta-Phase und dem Release der Early Access-Kampagne für digitale Vorbesteller geht es nun endlich in die Vollen: Der offizielle Veröffentlichungstermin von Modern Warfare 3 liegt auf dem 10. November, allerdings gibt es hierzu beachten – vor allem, was die Uhrzeiten anbelangt. Und auch die, auf der ihr das neue CoD spielt, ist entscheidend. Damit ihr nicht planlos vor eurem PC, eurer PlayStation oder eurer Xbox sitzt, wenn es schon in Kürze mit Call of Duty: Modern Warfare 3 wieder zurück in die virtuelle Kriegszone geht, hat Activision im Rahmen eines Blog-Posts verraten, wann der brandneue Ableger der erfolgreichen Shooter-Reihe seine Pforten für den Multiplayer- sowie den Zombie-Modus öffnet. Dabei wird noch einmal zwischen Computer und Konsole unterschieden: Auf dem PC könnt ihr Modern Warfare 3 spielen. Eine Möglichkeit, das neue Call of Duty auch über den Epic Games Store zu zocken, wird es nicht geben. Wie das Ganze für Konsoleros aussieht, verrät euch Activision natürlich ebenfalls: Die oben genannten Zeiten gelten selbstverständlich, das heißt: Sowohl auf der PlayStation 5, sowie ihrem Vorgänger, der PS4, geht es gleichzeitig los. Selbiges gilt auch für die Xbox Series-Konsolen und die Xbox One.