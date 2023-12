Call of Duty: Modern Warfare 3: Neue Spielbare Operators aus dem Film Dune

Call of Duty 3: Modern Warfare - Timothée Chalamet und Austin Butler im direkten Duell

Der zweite Teil der Science-Fiction-Saga Dune von Denis Villeneuve wurde auf nächstes Jahr verschoben und gilt als einer der meisterwarteten Kinofilme 2024. Inbeziehungsweise Warzone bekommt ihr jetzt schon einmal einen Einblick.So wird es für diese Spiele zwei Pakete mitgeben. Im Rahmen des Releases haben die Hauptdarsteller des Films einmal selbst die Controller in die Hand genommen, und ihre Alter Egos gegeneinander antreten lassen.Das– Protagonist der Dune-Saga und verkörpert von Timothée Chalamet („Wonka“) – ist ab sofort erhältlich; ab morgen, 16. Dezember, folgt sein, gespielt von Austin Butler („Elvis“). Die beiden Charaktere werden somit in Call of Duty: Modern Warfare und Warzone als spielbare Operatoren eingeführt.Im Spiel besitzt Paul Atreides zwei Waffenpläne – das Sturmgewehr Fremen Fighter und die Handfeuerwaffe Desert Maula – mit Spice-Spuren sowie den aus dem Zahn eines Sandwurms geschnitzten Dolch Crysknife. Feyd-Rautha Harkonnen verfügt über die Maschinengewehre Harkonnen Terror und The Face of Fear sowie die Nahkampfwaffe Feyds Klinge. Beide CharaktereAuf der brasilianischen Comic Con sind Chalamet – der übrigens kürzlich den Sieger für dasverlesen durfte – und Butler schon einmal in die virtuellen Versionen ihrer Charaktere geschlüpft und haben auf der Map „Rust“ ein paar Duelle ausgefochten. Wer dort die Oberhand behielt, könnt ihr im obigen YouTube-Video sehen. Wer im Film die Ehre seiner Familie verteidigt und die Vorherrschaft über den Planeten Arrakis, seht ihr. Unserenihr derweil hier lesen.