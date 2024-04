Call of Duty: Modern Warfare 3 – Für den teuren B.E.A.S.T. Glove müsst ihr tief in die Tasche greifen





#MW3: The $80 ‘Godzilla x Kong’ BEAST Glove Weapon is NOW available!



💥 You CANNOT equip Camos on it — but it does feature a UNIQUE Inspect Animation! pic.twitter.com/pBSKDdOQ4K



— DETONATED (@DETONATEDcom) April 8, 2024

Die dritte Saison vonund dem Battle Royale-Ablegerläuft auf Hochtouren, doch anstatt mit seinen frischen Inhalten zu begeistern, sorgt einrund umundnun für Aufregung in der Community.Die eigentlich coole Kollaboration wartet passend zum Event mit ein paar kostenlosen, aber auch ein brandneues, welches für echtes Geld erworben werden kann, steht zur Auswahl. Doch vor allem der, der euch für eine neue Nahkampfwaffe abverlangt wird, lässt enttäuschte Gesichter zurück.Bei dem jüngst kritisierten kosmetischen Gegenstand, den ihr imvon Call of Duty: Modern Warfare 3 und Warzone erstehen könnt, handelt es sich um den sogenannten– eine Waffe, die King Kong im jüngstenträgt und die ihm erlaubt, mächtige, energiegeladene Faustschläge auf seine Feinde niederhageln zu lassen. Den Melee-Skin bekommt ihr nur, wenn ihr euch zum Kauftaufrischen Godzilla x Kong-Bundles entscheidet.Jedes einzelne der Operator-Bundles kostet mal eben 2.400 CoD Points – umgerechnet also 20 US-Dollar pro Paket. Zusammengerechnet müssen Spieler, die den durchaus hübschen Handschuh über ihre Finger streifen wollen, alsoberappen, um ihn ihr Eigen zu nennen. Während an diesem Punkt wohl bereits viele von uns aussteigen würden, gibt es einige Spieler, die bereit waren, genügend Geld für das kostspielige Cosmetic auf den Tisch zu blättern. Mit einem, denn in den sozialen Netzwerken macht sich bereits kurz nach der Veröffentlichung des Skins Frustration breit.Für einen derartig hohen Preis kann der B.E.A.S.T. Glove, kommt er doch sogar ohne die Möglichkeit, ihn mit euren Waffen-Camos zu versehen. „Ich habe den B.E.A.S.T. Glove [gekauft], damit ihr das nicht müsst", schreibt xGrimaulOnXboxx in einem der hitzigen Reddit -Posts. „Die einzigen Pluspunkte sind, dass er als Mastercraf-Blueprint zählt (einzigartige Inspektion) und die Freude, Gegner zu schlagen. Aber es. Ich dachte, es würde zumindest Feinde zerfetzen, wenn nicht sogar zerschmettern. Und man kann nicht einmal Tarnungen damit ausrüsten“, so weiter.Ob die Welle an Kritik, die aktuell auf CoD: MW3 zurollt, künftig etwas an derdes populären Shooters ändern wird, bleibt mindestens fraglich. Bereits in der Vergangenheit gab es coole Crossover mit Franchises, die nicht nur unbedingt der Welt der Videospiele angehörten – versehen mit ähnlich hohen Preisschildern. Zuletzt gesellte sich beispielsweisehinzu.