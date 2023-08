Titan Quest 2: Nachfolger des Action-Rollenspiels offiziell enthüllt

Titan Quest 2: Das ist bisher zum Action-Rollenspiel bekannt

Wann soll Titan Quest 2 erscheinen?

Beim3 war es endlich soweit:wurde angekündigt. Die Enthüllung folgte nicht ganz überraschend, denn in der Vergangenheit wurde schon des öfteren vermutet, dass an einem zweiten Teil des mythischen Action-Rollenspiels gearbeitet wird.Mit einemhat man die Entwicklung nun offiziell bestätigt und auch das Entwicklerteam bekanntgegeben: Grimlore Games, die Macher von. Das erste Material stellt zudem klar, dass man der Welt von griechischen Sagen und Monstern treu bleibt.Von den Ursprüngen entfernt sich Titan Quest 2 somit nicht:, die Göttin der Vergeltung, ist sauer und will all ihre Feinde in die Verdammnis schicken. Das Problem? Davon seid auch ihr als Spieler betroffen, weshalb ihr kurzerhand zu den Waffen greift und zusammen mit den restlichen Göttern versucht, die wütende Göttin aufzuhalten.Damit das klappt, durchstreift ihr die, erkundet unter anderem das geheimnisvolle Reich der Moiren, und schlagt euch mit unzähligen Feinden herum. Zu letzterem zählen auch wieder einige alte Bekannte, wie Harpyien, Satyrn, Sirenen, Zentauren und so weiter. Sogar der eine oder andere Gott kann euch zum Opfer fallen.Dabei setzen die Entwickler auf einund keine starren Klassen, wie man sie zum Beispiel auskennt. Stattdessen könnt ihr wie im ersten Teil verschiedene Meisterschaften miteinander kombinieren, um somit eine Art eigene Klasse zu erschaffen, die eurem Spielstil entspricht. Selbiges gilt für die Auswahl von Fähigkeiten und natürlich Waffen, die ihr zusätzlich mit Affixen aufwerten könnt. Dadurch soll es auch möglich sein, einen recht simplen Speer zu einer legendären Waffe heranzuzüchten.Neben einer Singleplayer-Kampagne könnt ihr Titan Quest 2, welches übrigens auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht, auch imerleben und zusammen mit Freunden auf Beute- und Götterjagd gehen. Wie viele Spieler maximal in einer Gruppe unterwegs sein können, hat man noch nicht verraten.Das gilt auch für den: Der steht noch in den Sternen, sprich in diesem Jahr wird das nichts mehr. Immerhin soll Titan Quest 2 aber von Anfang an für den, dieunderscheinen. Von der Nintendo Switch fehlt in der Ankündigung jede Spur.Sollte der Release für das kommende Jahr angepeilt werden, dann dürfen sich Genre-Fans sichtlich freuen. Der Grund?