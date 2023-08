South Park: Snow Day: Neues Koop-Game für 2024 angekündigt

South Park: Snow Day – anderes Genre, neue Grafik

Auf der Showcase von THQ Nordic wurde ein neues South-Park-Spiel angekündigt. Im Teaser zuseht ihr, wie Cartman im Magierkostüm auf einem kleinen Hügel steht und den heutigen Tag zum Schneetag erklärt, einem magischen Tag im Leben eines Kindes – denn es bedeutet schulfrei.Was die Kids aus der gleichnamigen Animationsserie, die seit mittlerweile 26 Jahren regelmäßig aktuelle gesellschaftliche Ereignisse persifliert und provokant beleuchtet, stattdessen für Abenteuer erleben, ist noch nicht ganz klar. Augenscheinlich geht das Spiel, dassoll, jedoch ganz andere Wege als die letzten beiden Games dieser Franchise.Währendundnoch rundenbasierte Rollenspiele waren, präsentiert sich Snow Day als, in dem sich die Kids gegenseitig ordentlich auf die Mütze geben. Im Trailer gehen sie sich inmitten eines von Cartman gecasteten Feuerhagels mit Schwertern und magischen Attacken an den Kragen. Auch die Kostüme der Kinder lassen darauf schließen, dass wir es hier mit einem Fantasy-Setting zu tun haben werden.Auch bei der Grafik unterscheidet sich Snow Day von seinen „Vorgängern“ und zeigt sich im, wenngleich der serientypische Papercut-Stil beibehalten wird. Die Serienschöpfer Trey Parker und Matt Stone arbeiten für gewöhnlich sehr eng mit den Entwicklern der South-Park-Spiele zusammen, was wohl ein Grund dafür ist, dass die letzten beiden Games überwiegend gute Kritiken eingeheimst haben.THQ Nordic präsentierte auf der Showcase außerdem unter anderem neue Trailer zu Trine 5, Turtles: The Last Ronin und dem