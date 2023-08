Sticky Business: Kreatives Designspiel punktet bei den Spielern auf Steam

Sticky Business: Ein kreatives Cozy-Game auf Steam

Fast nur positive Reviews auf Steam

Wilburiscool: „Dieses Spiel ist so beruhigend und entspannend. Ich würde es den ganzen Tag spielen, wenn ich könnte“

EternalBeing: „Yippie, Sticker von trans Katzen die glitzern!“

LifeOnMars: „Ein massiver Serotonin-Boost als Spiel“

Knisterkuesse: „Ich habe mich seit der Wholesome Direct auf dieses Game gefreut und es ist noch viel bezaubernder, als ich angenommen hatte. Super cute Pixelgrafik, chilliger Lofi-Soundtrack, wholesome Kund*innen mit wholesomen Geschichten“

Am 17. Juli 2023 erschienauf. Ein Indie-Game, das vom Entwickler Spellgarden Games stammt und euch euren eigenen Shop führen lässt. Ihr entwerft Sticker, verpackt und verkauft sie.Dabei steht derim Vordergrund, aber auch eureist gefragt. Ihr müsst jeden Sticker in eurem Shop selbst gestalten, ausdrucken und an Kunden verkaufen, die euch liebevolle Mails schicken. Darüber wird auch die Story von Sticky Business erzählt.Bei den Designs in Sticky Business könnt ihr zu Beginn nicht allzu viele Elemente auswählen. Ihr wähltunterschiedlicher Kategorien aus – beispielsweise Tiere, Pflanzen, Flaggen und Formen. Die könnt ihr verändern, indem ihr sie dreht, ihre Größe verändert und sie an die gewünschte Stelle eures Stickers zieht. Ein Limit gibt es nicht wirklich, die Stickergröße ist nur durch das Design-Fenster begrenzt. Auch eine Farbe für den Hintergrund und für einzelne Formen könnt ihr auswählen, doch habt anfangs nur wenige zur Auswahl.Entworfene Sticker müsst ihr dann noch. Dafür erstellt ihr Sheets, die jeweils zehn Münzen kosten. Dabei gilt: Möglichst viele Sticker auf ein Blatt bekommen, um Papier und somit Münzen zu sparen. Habt ihr sie ausgedruckt, könnt ihr anfangen, Bestellungen zu verpacken. Zusätzlich zu den Stickern wählt ihr buntes Papier, Konfetti und sogar Süßigkeiten aus, die dazu dienen, eure Shop-Bewertungen zu erhöhen.Ist ein Tag zuende, könnt ihr nichts mehr tun und müsst ins Bett gehen. Dann werden eure gesammelten Rezensionen angezeigt und die Herzen addiert – diese dienen nun als Währung in einem Ingame-Portal, das euchlässt. So fügt ihr mehr unterschiedliche Tiere, Formen, zahlreiche LGBTQ-Flaggen, Essen, Aliens oder Hexen hinzu. Das Spiel bietet euch hier eine viel größere Auswahl, wenn ihr fleißig Herzchen sammelt.Sticky Business ist nun seit fast einem Monat auf Steam und wurde knapp 1.000 Mal bewertet.der Rezensionen fallenaus, weshalb das Cozy-Game die Gesamtwertung „Äußerst positiv“ erhält. Besonders loben Spieler die Entspannung, die das Spiel bietet und die eigene Kreativität, die man einfließen lässt, ohne dass es zu anstrengend wird. Auch die kleinen, die man sich bei den Bestellungen durchlesen kann, bekommen viel Lob.Falls ihr nun auch Sticker gestalten möchtet, bekommt ihr Sticky Business auf Steam für 9,99 Euro. Viele Fans hoffen zudem auf einen DLC, der weitere Designs und Geschichten mit sich bringt. Auch ein niedliches Spiel, das bald auf Steam erscheint, heißt