Enshrouded: "Meistgewünschtes Spiel" bei Steam Next Fest erscheint im Januar

Enshrouded: Meistgewünschtes Spiel nach Steam Next Fest

Das Koop-Survival-RPGvon Entwicklerstudio Keen Games aus Frankfurt am Main hat ein Releasedatum. Schon Anfang 2024 wird das Spiel im Early Access via Steam spielbar sein.Im Vorfeld konnte das Spiel schon einige kleine Achtungserfolge feiern: Beim vergangenen Steam Next Fest war es dieund hatte die, konnte zudem den Titel „Meistgewünschtes Spiel“ abstauben. Die Neugier der Gaming-Community ist Enshrouded also schon einmal sicher.Nun will das Team von Keen Games mit dem Start desebenso erfolgreich sein. So wird Enshroudederscheinen. In dem Survival-Adventure seid ihr nicht nur dazu angehalten, einen sicheren Rückzugsort zu bauen und euch mit anderen Spielern zu einer Gemeinschaft zusammenzuschließen, sondern müsst auch die Geheimnisse einer fremden Welt erforschen, die zum Teil von einem giftigen Nebel befallen ist. In diesen Regionen könnt ihr euch nur für eine gewisse Zeit aufhalten – ihr könnt sie aber auch vom mysteriösen Nebel befreien.„Keen Games hat sich sehr gefreut, den Spielerinnen und Spielern dabei zuzusehen, wie sie stundenlang Abenteuer erlebten, Basen bauten, handwerklich tätig waren, gestorben sind, Rollen gespielt haben oder einfach nur Spaß hatten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei seienin jedem Spielelement als Kernkomponente wichtig gewesen. Bei den Survival-Elementen habe man sich von Genre-Vertreterinspirieren lassen, beim Crafting unter anderem vonundIn einem Release-Trailer kündigt das Entwicklerteam das Veröffentlichungsdatum von Enshrouded offiziell an. Neben der PC-Version ist für die Zukunft. Keen Games, unter anderem verantwortlich für, kündigte das Spiel im Mai dieses Jahres an, wir hatten hier schon einmal über