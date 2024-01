Enshrouded: Von Release und Uhrzeit bis Systemanforderungen - alle Infos zum Survival-Spiel im Überblick

Enshrouded: Wann ist der Release?

Die Systemanforderungen im Überblick

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i5-6400 oder AMD Ryzen 5 1500X

Intel Core i5-6400 oder AMD Ryzen 5 1500X Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 1060 (6 Gigabyte VRAM) oder AMD Radeon RX 580 (8 GB VRAM)

Nvidia GeForce GTX 1060 (6 Gigabyte VRAM) oder AMD Radeon RX 580 (8 GB VRAM) Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Speicherplatz: 60 GB

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i7-8700 oder AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i7-8700 oder AMD Ryzen 7 2700X Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce RTX 2070 Super (8 GB VRAM) oder AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB VRAM)

Nvidia GeForce RTX 2070 Super (8 GB VRAM) oder AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB VRAM) Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Speicherplatz: 60 GB

Worum geht es in Enshrouded?

Was sind die Besonderheiten von Enshrouded?

Welche Inhalte sind für die Zukunft geplant?

Es war eine der Überraschungen beimNext Fest im vergangenen Jahr:. Das Survival-Spiel wurde zur meistgespielten Demo beim Anspielevent und landete anschließend auf unzähligen Wunschlisten. Nun steht derkurz bevor.Hinter Enshrouded steht das in Frankfurt am Main ansässige Studio Keen Games, die in der Vergangenheit mitin Zusammenarbeit mit Publisher 505 Games einen Achtungserfolg erzielen konnten. Für ihr neues Spiel steht das Team jetzt auf eigenen Füßen und will zwar keine Revolution imanzetteln, aber vor allem PvE-Fans an vorderster Front abholen. Wir fassen für euch diezum bevorstehenden Early Access-Start zusammen.Enshrouded wird amim Early Access bei Steam veröffentlicht. Eine Konsolenversion ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht geplant, aber wäre für die Zukunft im Rahmen der Möglichkeiten. Offiziell ist diesbezüglich aber noch nichts angekündigt.Im Early Access soll Enshroudedverbringen, allerdings wollen sich die Entwickler auf keinen festen Zeitrahmen festlegen. Entscheidend sei das Feedback der Käufer, heißt es in der Produktbeschreibung auf Steam . Einexistiert übrigens derzeit noch nicht, dieser soll aber nicht auf dem Niveau klassischer AAA-Spiele liegen.Einen besonders schnellen PC braucht ihr für Enshrouded nicht unbedingt, zumindest wenn es nach dengeht. Andererseits ist die Performance bei Survival-Spielen im Early Access nicht immer vielversprechend, betrachtet die Angaben daher noch mit einer gesunden Portion Skepsis:Enshrouded versetzt euch in das Fantasy-Reich Embervale, welches seinen Glanz früherer Tage längst verloren hat. Angetrieben von einer Gier nach immer mehr magischer Kraft, haben die Menschen eine, die Stück für Stück das Land mithilfe eines mysteriösen Nebels für sich beanspruchte. In dieser Welt wacht ihr eines Tages halbnackt auf und müsst um euerkämpfen.Am Anfang gibt sich Enshrouded sehr genretreu und folgt den Konventionen, denn kurz nach dem Aufwachen könnt ihr die Welt frei durchstreifen, sofern ihr es mit den jeweiligen Gefahren aufnehmen könnt. Unterwegs werdet ihr jedoch nicht nur über, von Wölfen, Skeletten bis hin zu, stolpern. Stattdessen lernt ihr über zurückgebliebene Tagebücher mehr über die Hintergründe der Spielwelt und warum am Ende eine Art Apokalypse ausgelöst wurde.Rein spielerisch bietet Enshrouded das gewohnte Paket eines: Ihr fangt klein an, sammelt verschiedene Materialien, stellt euch Werkzeuge her und arbeitet an eurem ersten kleinen Haus. Zwischendurch kämpft ihr gegen wilde Tiere, prügelt euch actionreich mit den ersten Skeletten und fangt an, eure Ausrüstung auf ein höheres Niveau zu bringen. Immerhin warten in derEmbervale noch viel größere und gefährlichere Feinde, gegen die ihr irgendwann das Schwert, die Axt, den Zauberstab oder den Bogen erheben müsst.Auf dem Blatt Papier erinnert Enshrouded somit ein Stück weit an den Konkurrenten, der ebenfalls mehr eineist. Die Entwickler von Keen Games gehen allerdings noch einen Schritt weiter und rgänzen ihr Fortschrittssystem um einen umfangreichen. Über den könnt ihr euren eigenen Spielstil in Angriff nehmen, in dem ihr etwa stärker auf Nahkampffähigkeiten, mächtige Zauber oder treffsichere Pfeile setzt. Dies ist auch bitter notwendig, denn in den dunkelsten Gegenden Embervales warten unterschiedliche Bosse auf euch, die laut den Entwicklern keinesfalls ein Zuckerschlecken darstellen sollen.Eine weitere Besonderheit von Enshrouded liegt in seinem. Zwar könnt ihr auch wie in vielen anderen Genrevertretern eure eigene Basis aufbauen, allerdings erwartet euch hier einSystem. Dadurch soll es einerseits mehr Individualität und Kreativität geben, andererseits könnt ihr auch die Umgebung ein Stück weit terraformen. Unebenheiten im Boden lassen sich demnach ausgleichen, als zwingend mit ihnen leben zu müssen. Außerdem werden sich, je nach Spielfortschritt, auchin eurer Basis ansiedeln, die euch unterschiedliche Vorteile bringen.Zum Release im Early Access soll Enshrouded bereits recht umfangreich sein. Dennoch sollen im Laufe der Vorabphase nochhinzugefügt werden, darunter. Außerdem denken die Entwickler über weitere Deko-Artikel nach, mit denen ihr eure Basen verschönern und individualisieren könnt. Natürlich verspricht das Team darüber hinaus entsprechend des Feedbacks am Talentbaum zu schrauben, sowie auf dem Weg zur Vollversion zahlreiche Bugs und andere Problemstellen über Updates zu beheben.Wie gut die einzelnen Elemente von Enshrouded am Ende funktionieren und sich zu einem Gesamtbild zusammenfügen, bleibt natürlich aktuell noch abzuwarten. Beisteht der Titel jedoch derzeit hoch im Kurs, während sich die andere