Enshrouded: Wo ist unser Test zum deutschen Survival-Game?

Enshrouded: Wann folgt unser Review?

Die meistgespielte Demo des Steam Next Fest erscheint heute im Early Access:vom deutschen Entwicklerstudio Keen Games. Auch wir haben unsere Köpfe bereits in diegesteckt, aber einengibt es heute noch nicht.Obwohl gerade in diesen Minuten das Embargo zur Berichterstattung fällt, sind wir noch nicht zu einem finalen Ergebnis gekommen. Das hat: Zum einen ist Enshrouded inhaltlich kein kleines Spiel, sondern bietet für einen Start im Early Access eine üppige Menge an Inhalt. Zum anderen gibt es standesgemäß noch ein paar technische Hürden, die einem reibungslosen Test im Wege gestanden haben.Zu guter Letzt haben die Entwickler vor wenigen Tagen noch einvon Enshrouded veröffentlicht, welches unzähligen Bugs und Performance-Schwächen den Kampf angesagt hat. Dies wird auch aller Voraussicht nach die Version sein, die ab heute im Early Access allen interessierten Käufern zur Verfügung stehen wird.Dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, den Test von Enshrouded ein wenig nach hinten zu schieben, um einen möglichst realistischen und detaillierten Einblick in das Survival-Game unter aktuellen Bedingungen zu erhalten. Aktuell planen wir, das, möchten aber derzeit kein Versprechen abgeben.Das heißt aber nicht, dass es in der Zwischenzeit nichts zum nächsten großen Survival-Spiel bei uns zu Lesen gibt. Inerhaltet ihr bereits die wichtigsten Infos kurz und knapp zusammengefasst. Darüber hinaus findet ihr hier ein paar ausgewählte, um euch die ersten Schritte im Fantasy-Reich Embervale zu erleichtern.