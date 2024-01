Enshrouded: Max Level und schnell leveln im Early Access

Enshrouded: Was ist das Max Level?

Schnell leveln in Enshrouded

Koop: Zusammen leveln in Enshrouded

Wer in der Open World vonzu schnell in weit entfernte Gebiete vordringt, der beißt vermutlich irgendwann sehr oft ins Gras. Der Grund sind Gegner, die euch imdeutlich überlegen sind. Da stellt sich natürlich die Frage, wie man möglichst schnell daserreicht.Immerhin gibt es pro Level jedes Mal, die euch entweder spezielle Fähigkeiten oder Attributsboni gewähren. Demnach ist es nicht ganz unwichtig, so vielewie möglich zu sammeln – zumindest bis irgendwann die Grenze zuschlägt und ihr nicht mehr aufsteigen könnt.Aktuell könnt ihr in Enshroudederreichen. Sobald das passiert ist, erhaltet ihr fortan keine weiteren Erfahrungs- und Talentpunkte mehr. Selbst wenn ihr Aktivitäten verfolgt, die normalerweise den Levelfortschritt deutlich beschleunigen würden, geht ihr nach demleer aus.Für Gegner gilt die Grenze allerdings nicht: In späteren Regionen trefft ihr teilweise auf Feinde, die bereits Level 30 sind. Im Endeffekt bedeutet das, dass ihr für den bisherigen Endgame-Content des Spielssein werdet. Manche Kämpfe können deshalb recht knackig, aber nie unschaffbar sein.Für die Zukunft ist es möglich, dass die Entwickler das Max Level von Enshrouded anheben. Schließlich sind aktuellzugänglich, weshalb im Laufe der Early Access-Phase theoretisch noch stärkere Gegner hinzugefügt werden könnten. Dementsprechend wäre dann ebenfalls eine höhere Maximalstufe denkbar.Wer möglichst in kurzer Zeit das maximale Level in Enshrouded erreichen will, muss jede Menge Erfahrungspunkte sammeln – logisch. Im Grunde erhaltet ihr in dem Survival-Spiel für fast alles, was ihr macht, ein kleines bisschen Wissen, etwa in dem ihroder. Letzteres kann sich aber, je nach Spielfortschritt, etwas in die Länge ziehen und irgendwann gehen euch die Aufträge aus.Um hingegen so schnell wie es nur geht, Stufe 25 zu erreichen, könnt ihrmiteinander kombinieren: Dasinklusive der wichtigengewährt stets eine gute Portion Erfahrungspunkte. Zudem ihr in den Häusern, Türmen und anderen Ruinen regelmäßig, die einerseits den Levelbalken füllen und andererseits Nebenquests freischalten.Auf den Weg zwischen den einzelnen POIs könnt ihr euch derweil mit jedem Feind anlegen, den ihr auch wirklich besiegen könnt. Insbesondere diegeben einen ordentlichen Boost, vonganz zu schweigen. Wichtig ist nur, dass ihr auf die Level achtet, denn solltet ihr irgendwann selbst zu stark sein, dann erhaltet ihr deutlich weniger Erfahrungspunkte. Im besten Falle bleibt ihr im Bereich vonFalls ihr diesen Weg in Enshrouded nicht alleine gehen wollt, könnt ihrstarten. Der Grind, um Stufe 25 zu erreichen, wird dadurch nicht erschwert. Stattdessen seid ihr vermutlich sogar schneller, um insbesondere die garstigen Bosse zu besiegen. Dann lässt sich auch die Arbeit aufteilen, in dem einer die Gegner ablenkt, während der andere mit Zaubern um sich wirft.Ein: Ihr werdet auf dem Weg wahrscheinlich schon das eine oder andere Mal sterben. Um die Laufzeit zu eurer Leiche zu verkürzen, solltet ihr immer einenim Gepäck haben. Diesen könnt ihr dann außerhalb von größeren Miasma-Gebieten platzieren, wodurch ihr immer in der Nähe neuspawnen könnt. Das verkürzt insbesondere in späteren Gebieten drastisch die Zeit.Habt ihr zudem ein Bett im Rucksack, könnt ihreinlegen. Das ist nützlich, denn in Enshrouded respawnen Feinde nach Ablauf des Tag-Nacht-Zyklus. Nochhaben wir für euch übrigens an anderer Stelle festgehalten.