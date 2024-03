Enshrouded: Die Roadmap für 2024 vorgestellt

neues Gebirgsbiom

neue Gegner und Bosse

Wettersystem

Bauernhof

die Hollow Halls Dungeons

Haustiere

ein Vanity System

Musikinstrumente

Töpfe für einzelne Pflanzen

weitere Bauelemente

Verbesserungen an der Performance & Unterstützung für das Steam Deck

Verbesserungen an der Benutzeroberfläche

Die komplette Roadmap mit allen geplanten Änderungen, die 2024 für Enshrouded veröffentlicht werden sollen.

Teilen und Besuchen von Basen

instanziierte Dungeons

mehr Biome

Weltevents

Wasser

das Erstellen und Teilen von eigenen Gameplay-Erfahrungen

Seit Januar dürfen sich Survival-Spieler in der Welt vonaustoben, aber wie geht es weiter? Darauf hat das deutsche Entwicklerstudio Keen Games ab sofort eine Antwort in Form einerDiese Liste umfasst etliche, die sich das Team für die nächsten Wochen und Monate vorgenommen hat. Ein Teil davon stammt aus den Ideen und Feedback-Berichten der Spieler, mit denen man sich in den letzten Wochen intensiv unterhalten hat. In Stein gemeißelt ist die Roadmap allerdings nicht: Unter Umständen kann es noch kurzfristig zu Änderungen oder Verschiebungen kommen.Die großeist zweigeteilt: Einerseits stellen die Macher Änderungen vor, die bereits in den nächsten Updates folgen sollen. Schon für diesen Monat ist ein erster Patch geplant, derimplementieren soll. Darüber hinaus sind für das Jahr 2024 unter anderem die folgenden Highlights geplant:Darüber hinaus wollen die Macher nochins Spiel bringen, die jedoch erst später im Jahr hinzugefügt werden:Wann genau die jeweils einzelnen Neuerungen und Verbesserungen ihren Weg in den Early Access von Enshrouded finden, bleibt noch abzuwarten. Auf einewill sich Keen Games nicht festlegen.Wer sichnoch nicht zu einem Kauf durchringen konnte, bekommt übrigens bald eine verlockende Gelegenheit. Im Rahmen des, der vom 14. bis zum 21. März läuft, wird Enshrouded erstmals reduziert angeboten.