gamescom 2023: Diesjährige Opening Night Live bringt laut Geoff Keighley wenig Neuheiten

Gamescom 2023: Kaum Weltneuheiten auf der Opening Night Live

Die Opening Night Live dergeht bereits in die fünfte Runde und auch dieses Jahr wird sie wieder von Geoff Keighley moderiert. Anders als in den vergangenen Jahren gibt es diesmal jedoch scheinbar nur wenig Neuheiten und dafür mehr Updates zu schon bekannten Spielen.Solltet ihr also gespannt aufsein, müssen wir euch leider enttäuschen. In einem Interview hat der bekannte Moderator schon ein paar Informationen zurgegeben, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.Wie aus dem Interview mit Videogameschronicle hervorgeht, soll es auf der diesjährigen Opening Night Live der gamescom 2023 laut Geoff Keighley. Dafür soll sich das Event umso mehr um Titel drehen, die schon heiß erwartet werden, und dort ersehnte Updates für die Fans bieten. Auch wenn der Einspielerimmer die meisten Reaktionen im Publikum auslösen konnte, gibt es aktuell auch eine Menge bekannte Spiele, bei denen Fans auf weitere Infos warten.Keighley erwähnt im Interview beispielsweiseund. Aber auch zu Spielen wieoderkönnte esgeben. Vermutlich wird das ganze Event dadurch trotzdem etwas weniger spektakulär, es ist also ratsam in diesem Jahr nicht zu hohe Erwartungen an die ONL 2023 zu haben, so könnt ihr dann vielleicht trotzdem noch überrascht werden.Übrigens: Wenn ihr euch noch Tickets für die Opening Night Live der gamescom 2023 sichern möchtet, müssen wir euch leider enttäuschen – diese waren bereits kurz nach Verkaufsstart vergriffen. Zum Glück könnt ihr natürlich ameinfach den Livestream einschalten, um nichts zu verpassen. Apropos verpassen –, hier ist also Tempo angesagt.