gamescom 2023: Reichweitenrekord der ONL und ausverkaufte Publikumstage

Über 180 Millionen Zugriffe auf Streams mit gamescom-Inhalten

Gegenüber dem Vorjahr stieg allein die Zahl der Fachbesucher um 25 Prozent auf mehr als 31.000. Die Tickets für die Freitag bis Sonntag, an denen die Messe für alle öffnete, waren restlos ausverkauft.Auch im Netz fanden die Messeinhalte reißenden Anklang. So summierten sich die Views aller online gezeigten Shows, Interviews oder Streams bis zum Samstagabend auf über 180 Millionen. Allein die Eröffnungsshow Opening Night Live am vergangenen Dienstag wurde von 20 Millionen Menschen weltweit gesehen, was einen Rekord bei der internationalen Reichweite darstellt.Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Koelnmesse Gerald Böse sagte dazu: „Was sich schon vorher in mehreren Rekorden wie Ausstellerzahl und Fläche gezeigt hat, wurde zum Ende der Messe bestätigt: Die gamescom ist und bleibt das größte Games-Event.“ Dabei verwies er nicht nur auf die nackten Zahlen, sondern beispielsweise auch auf Nintendo, die nach ihrer Absage 2022 in diesem Jahr wieder auf die Messe zurückgekehrt sind, oder Microsoft, die den größten Xbox-Stand jemals gezeigt haben.„Die gamescom ist größer, vielfältiger und internationaler als je zuvor“, freute sich Felix Falk, Geschäftsführer des game-Verbands der deutschen Games-Branche und hob unter anderem die größte Indie Area der gamescom-Geschichte und das ausgebaute Angebot für Content Creator hervor.In der Kölner Innenstadt feierten am Wochenende über 80.000 Menschen das gamescom city festival. Die nächste gamescom wird am 20. August 2024 wieder mit der Opening Night Live eröffnet und findet dann vom 21. bis 25. August statt. Was wir von der Messe mitgenommen haben, beispielsweise ein Interview mit den Entwicklern von Little Nightmares 3 oder erstes Gameplay von Stalker 2, könnt ihr hier entdecken.