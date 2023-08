gamescom 2023: Papier-Puzzle und Hüpfeinlagen: 5 spannende Highlights vom Indie Arena Booth

Constance: Magisches Metroidvania aus Deutschland

Wer kennt es nicht: Das Gepäck nach dem Flug braucht oft ganz schön lange. Zeit genug, um mit den Koffern anderer Leute Unfug anzustellen.

Dieist mittlerweile eine echte Institution: Schon seit zehn Jahren gibt sie Presse und Besuchern die Möglichkeit, zahlreiche kleine Spieleperlen auszuprobieren und war glücklicherweise auch auf derwieder präsent.An unzähligen Ständen haben Entwicklerstudios aus aller Welt ihre Titel vorgestellt und gewährten neugierigen Spieler kleine Einblicke mit. Ich habe mir aus den über einhundert Indiesausgesucht, die ihr euch genauer anschauen und – dank kostenloser Probeausflüge auf Steam zumindest bei drei Vertretern – auch selbst anspielen solltet.Die erste Empfehlung hatte es nicht sehr weit zur gamescom 2023, dennstammt vom Entwicklerstudio Bildundtonfabrik, dass es sich neben der Filiale in Berlin auch in Köln gemütlich gemacht hat. Die offenkundigen Inspirationenundmerkt man demoptisch und spielerisch an, doch wenn der Rest des Spiels auch nur ansatzweise so gut ist wie die rund fünfzehnminütige Demo, muss sich Constance nicht hinter seinen Vorbildern verstecken.Die Titelheldin ist eigentlich Künstlerin und schwingt in dendaher auch wild einen überdimensionalen Pinsel, nachdem sie aufgrund von mentalen Problemen in Arbeits- und Privatleben in einer magischen Welt gelandet ist, die ihr Innenleben widerspiegelt. In der kostenlosen Demo auf Steam könnt ihr nun selbst ausprobieren, wie zauberhaft die Welt von Constance wirklich ist undsich die lilahaarige Protagonistin mit ihren Farbtauchern durch Stachelwände steuert.Deutlich weniger bunt geht es beizu: Der größtenteils monochrom gehaltene Debüt-Titel des US-amerikanischen Studios Moonloop Games LLC versetzt euch direkt in die Ewigkeit, ein weit entfernter Ort und Sammelsurium der Seelen. Als namensgebender Geist schleicht ihr etwas verloren durch diese unheilvolle Zwischenzone und sucht nach einem, bevor ihr vom Dunkel für immer verschluckt werdet.Spielerisch will Hauntii euch mit einerbegeistern: Ihr könnt von Charakteren und der Umgebung Besitz ergreifen und diese dann für eure Zwecke einspannen, um die Reise fortzusetzen. Dabei stellen sich euch auch einige kleine Schatten in den Weg, die ihr mit euren eigenen Geschossen ausschaltet – angesichts der eher entspannten Atmosphäre des Spiels waren zumindest die Auseinandersetzungen der gamescom-Demo aber noch keine Herausforderung: Hier spielendie Hauptrolle.Famose Fressorgien erwarten euch hingegen bei: Als tierischer Vielfraß wollt ihr so viel verschlingen wie möglich und alle Nahrungsmittel eines beschaulichen Fischerdörfchens verputzen. Das finden vor allem die dort ansässigen Wachhunde alles andere als lustig, weshalb ihr entweder sehr leise oder sehr schnell sein müsst: In Büschen verstecken und warten, bis die Luft rein ist, hat also Priorität. Wenn ihr dann doch mal erwischt werdet, solltet ihr, sonst heißt es schneller Game Over, als ihr „Pizza Possum“ sagen könnt.Die chaotische Schlemmer-Action lässt euchfür Chaos sorgen, während ihr wie eine Naturgewalt an den Wachhunden vorbeischleicht und alles Essbare inhaliert, was nicht niet- und nagelfest ist. Kurz und kurzweilig war mein Ausflug als Pizza liebendes Possum: Diekönnte ein leckerer Happen für Zwischendurch werden, wenn euch mal der Appetit nach einem Spiele-Snack steht. Wen der Heißhunger packt, der findet auf Steam ein Probierhäppchen in Form einer kostenlosen Demo.Eigentlich ist dasja ein reines Offline-Vergnügen: Entspannende Origami-Stunden finden in der Regel zumindest fernab von PC und Konsole statt. Das britische Studio Newfangled Games hat sich davon nicht abhalten lassen und will die famose Falterei mitin eine kleine Geschichte samt Puzzle-Gameplay einbetten, die euch dann nächstes Jahr mit putzigen Figuren und einer knuffigen Optik in ihren Bann schlagen soll.Alles beginnt mit einem harmlosen Ausflug: Um endlich ihr Studium zu beginnen, verlässt Protagonistin Paige das Nest ihrer Eltern und macht sich auf Richtung Universität. Doch ein Unwetter hat Straßen und Schienen zerlegt, weshalb ihr nunund Paige auf ihrem Bildungsweg begleiten müsst. Wie sich das spielt und welche Papier-Puzzle euch in Paper Trail erwarten, könnt ihr mit derauf Steam schon jetzt herausfinden.Bis all die wunderbar wirkenden Spiele auf dieser Liste irgendwann erscheinen, heißt es vor allem eins: Warten. Die letzte Empfehlung von der Indie Arena Booth der gamescom 2023 hat sich genau das als Thema ausgesucht. Intrainiert ihr nämlich euren, während ihr in abstrusen Alltagssituationen digital die Däumchen dreht und auf den Bus, das Gepäck oder das Vorankommen in der Karussellschlange wartet.will euch While Waiting in der Vollversion servieren, in denen ihr mal mehr, mal weniger sinnvollen Beschäftigungsaufgaben nachgeht. Denn so sehr ihr euch auch auf den Kopf stellt: Um voranzukommen, hilft nur warten, warten und nochmal warten. Das gilt leider auch für das von uns: Daserscheint nämlich erst am 18. Januar 2024.