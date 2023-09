Dave the Diver: Neues Spiel des Entwicklers wird ein Zombie-Survival-Game

Nakwon: Last Paradise: Parallelen zu Dave the Diver

Zombies, aber keine Schusswaffen

Mit der Veröffentlichung vom Taucher-RPGlandete der Entwickler MINTROCKET einen Volltreffer. Jetzt kündigen sie ihr nächstes Spiel auf Steam an, das, zur Überraschung aller, in eine völlig andere Richtung geht.wird ein Survival-Spiel mit Zombies.In einer Third-Person-Perspektive nehmt ihr die Rolle eines Überlebenden ein, der in einemunterwegs ist. Es soll eine Gegend mit PvPvE-Inhalten geben, wo ihr nützliche Materialien findet, die ihr in eure Sicherheitszone bringt.Wie auch schon Dave the Diver besteht Nakwon: Last Paradise aus. Im ersten Spiel von MINTROCKET müsst ihr die Tiefsee erkunden und Fische fangen, die ihr dann in eurem Sushi-Restaurant serviert. In ihrem kommenden Titel müsst ihr euch in derdurchschlagen – dazu gehört es, KI-Gegner, also die Zombies zu besiegen, aber auch gegen eure Mitspieler zu kämpfen.Habt ihr es aus der gefährlichen Gegend heraus geschafft, wird das Spiel eher zur Simulation. Die erbeuteten Gegenstände verkauft ihr, um Geld zu sammeln, was euch wiederum Privilegien in dersichert. Eure Figur muss essen, schlafen und Abgaben zahlen, damit die Sicherheitszone weiterhin bestehen kann. An jedem Ingame-Tag entscheidet ihr, ob ihr scoutet oder „Zuhause“ bleibt, doch die Nahrung wird knapp, was euch dann doch wieder auf die Straßen treibt.Im Trailer ist zu sehen, wie eine Person allein durch die düsteren Gassen einer Stadt irrt – Seoul. Nur mit einer Nahkampfwaffe in der Hand prügelt sie auf einzelne Zombies dort ein. Sind es mehrere, wirft sie Gegenstände zur Ablenkung und schleicht vorbei. „Überlebe um jeden Preis“, lautet der Untertitel des Spiels am Schluss des einminütigen Videos.Dass der Charakter im Trailer lediglich eine Nahkampfwaffe trägt, ist kein Wunder, denn in Nakwon: Last Paradise sind. Bis zur Zombieapokalypse waren sie in Korea verboten und nur für Polizei und Militär verfügbar. Wer genug Geld gesammelt hat, kann sich vermutlich später eine Pistole oder Schrotflinte gönnen, doch Munition soll ebenso teuer sein. Also vermutlich erstmal Nahkampf und Schleichen.Die Zombies sollen zudem nur für kurze Zeit auszuschalten sein – Ihr könnt sie nicht töten, sie liegen nur eine Weile auf dem Boden und stehen dann wieder auf. Häufig ist es also von Nutzen, sich vor ihnen zu verstecken, um in Ruhe Ressourcen zu sammeln. Dabei müsst ihr möglichst leise sein, da sie auf Geräusche reagieren.Wie genau dasfunktioniert, verraten die Entwickler noch nicht. Sie schreiben lediglich, dass man allein oder „mit einem Freund“ scouten kann, das eure „oberste Priorität das eigene Überleben“ bleibt. Was genau passiert, wenn der Charakter stirbt, ist unklar. Es bleibt abzuwarten, wie hart Nakwon: Last Paradise seine Spieler bestrafen will, wenn sie versagen.Einenfür Nakwon: Last Paradise gibt es noch nicht. Im Dezember 2022 habe man mit der Entwicklung begonnen, so MINTROCKET. Sie setzen ihren Fokus derzeit auf den Scouting-Aspekt, und in der Simulation sei noch eine Menge zu tun. Dennoch planen sie einen Pre-Alpha-Test, der noch 2023 stattfinden soll. Bis dahin könnt ihr euchanschauen, wo es deutlich entspannter zugeht, als im kommenden Titel.