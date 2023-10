Dave the Diver: Neue Inhalte für den Tauch- und Koch-Simulator kommen noch im Oktober

Dave The Diver: Das steckt im ersten Content-Update

Neue Kunden, Quests und Hilfe auf der Farm

, ein Simulationsspiel auf, bei dem ihr taucht und Fische zu Sushi verarbeitet, bekommt bald das erste Content-Update. Wie der Entwickler Mintrocket in einem October-Dev-Interview am Freitag verriet, soll es massig neue Inhalte geben.Der Indie-Hit sammelte seit seinem Release im Juni sehr viele positive Reviews auf Valves Plattform und erhält somit die Gesamtwertung „Äußerst positiv“ mit 97 Prozent aller Daumen nach oben. Zudem erscheint Dave The Diver am 26. Oktober auch für die Nintendo Switch.Dave The Diver wirkt zunächst wie ein entspanntes Angel- und Koch-Spiel, doch es geht darin, als manche vielleicht denken. Unter Wasser sammelt ihr nicht nur Fische ein, sondern müsst euch gegen Haie und andere Meeresbewohner durchsetzen, die es auf euch abgesehen haben. Außerdem besitzt ihr ein Handy und erhaltet durch Quests der NPCs immer wieder neue Apps, die wiederum neue Aspekte des Spiels mit sich bringen. So verbessert ihr eure Bewertung im Ingame-Social-Media, erledigt Forschungsauftrage und habt sogar eine eigene Farm.Mit dem Update bringt Mintrocket eine ganz neuein Dave The Diver, worin dann auch eine neuezu finden ist, die ihr in eurem Sushi-Restaurant verarbeiten könnt. Tauchgänge in der Nacht werden erweitert und auch die, die fröstelnde Spieler bisher lediglich für ein paar Quests betreten haben, soll mehr Content erhalten, damit es sich lohnt, sie genauer zu untersuchen.Nach eigenen Angaben haben sich die Entwickler nach den Wünschen ihrer Community gerichtet, die häufig nachgefragt hatte – die kommen ebenfalls mit dem Update in den Simulator. Künftig könnt ihr dann Krabbenfallen am Meeresboden platzieren, um sie einzufangen und ebenfalls zu Sushi zu verarbeiten.Auch ein paar generelle Anpassungen bezüglich derwird es geben. Für eure Farm in Dave The Diver steht euch mit dem neuen Inhalt Unterstützung zur Verfügung: Nun könnt ihr Sammy, einen der NPCs, damit beauftragen, euch beim Betrieb davon zu helfen. Auch leichter wird Daves Leben durch ein automatisches Fütterungssystem sowie eine Box, die Eier von selbst aufbewahrt. Mit all den Apps und Funktionen in dem Game wird es manchmal nämlich schwierig, sich an jeden einzelnen Aspekt zu erinnern, weshalb schon mal ein Hühnchen vergessen werden kann – nun erledigt sich das Farming quasi von selbst.Überarbeitet wird auch der, ein Hai, der euch schon früh begegnet, da er nicht allzu tief im Meer schwimmt und euch schnell eins auf die Mütze gibt, wenn irh nicht aufpasst. Mit der künftigen Anpassung nerft Mintrocket den Fiesling, damit er euch nicht mehr so einfach entdeckt, langsamer schwimmt und weniger Schaden anrichtet. Zusätzlich soll es für die mutigen Spieler zeitnah einengeben.Für Story-Fans warten ebenfalls weitere Inhalte:werden bald euer Restaurant besuchen und euch Aufträge geben, durch die ihr dann bisher unbekannte Rezepte freischaltet. Dabei müsst ihr, wie auch bisher, oft bestimmte Meeresbewohner verfolgen und aus ihnen besondere Gerichte zubereiten, wie beispielsweise für den betrunkenen, lauten Typen, der ein Muränen-Curry wünscht. So liefert euch das Spiel weitere witzige Dialoge.Ein genauesdes Updates auf Steam nennt der Entwickler nicht, doch es soll definitiv im Laufe des Oktobers in das Spiel kommen. Vielleicht erwarten uns die neuen Inhalte am selben Tag wie die Veröffentlichung für die Nintendo Switch. Falls ihr beim Kauf noch hadert, könnt ihr euchdurchlesen. Dassoll etwas völlig anderes werden.