Dave the Diver: Zusammenarbeit mit dem Angel-Spiel Dredge angekündigt

Dave the Diver x Dredge: Angelfreude mit Gruselfaktor

Das unheimliche Angelspielvon Black Salt Games und Mintrocketsstarten eine Zusammenarbeit. Dabei sollen Inhalte von Drede bald im Taucher-Restaurant-Simulator zu finden sein, wie die Entwickler bei den diesjährigen Game Awards verkündeten.Ein passenderunterstreicht die künftige Kollaboration und zeigt, wie düster es in Dave the Diver schon bald wird. 38 Sekunden Vorschau fassen zusammen, worüber sich Angel- und Indie-Fans nun sehr freuen.Im Trailer sehen wir den Protagonisten aus Dave the Diver, wie er entspannt ein Getränk in seinem Boot schlürft, doch direkt danach wird es spannend. Untermalt von gruseliger Musik ist Dave unter Wasser zu sehen, wie er gegen neue Haie kämpft. Zudem kommen in einer Szene, offenbar als Gäste.„Dieses tolle Crossoverdie beiden immersiven Welten, in denen Ozeane erkundet werden und aufregende Angel-Abenteuer warten“, so Mintrocket. In Dave the Diver angelt ihr am Tag, während ihr durch den Ozean taucht und euch verschiedenen Herausforderungen stellt. Abends seid ihr dann in eurem eigenen Sushi-Restaurant, wo ihr den gefangenen Fisch serviert. In Dredge wiederum segelt ihr übers Meer, fangt Fische und verkauft sie, um euer Boot zu verbessern.Beide Indie-Titel erhalten viel positive Rückmeldung auf Steam, während sie zudem für die Nitendo Switch verfügbar sind. Drede könnt ihr zusätzlich auf der Xbox und Playstation spielen. Das Update kommt am 15. Dezember in Dave the Diver und ist für Besitzer des Spiels– mehr dazu findet ihr hier.