Dave the Diver: Nächstes Spiel der Entwickler wird teambasierte Sci-Fi-Arena-Action

Wakerunners: Neues Spiel der Dave the Diver-Entwickler wirft euch in wilde PvP-Getümmel

Nachdem der abenteuerliche Angelausflugim vergangenen Jahr schnell zum Überraschungshit avancierte, fragten sich Fans bereits, wohin eswohl mit ihrem nächsten Spiel treibt.Die Antwort gibt das dem koreanischen Publisherunterstehende Studio nun ganz einfach selbst, indem es sein nächstes Game kurzerhand mit einem offiziellenankündigt.soll es heißen und nicht nur optisch, sondern auch genretechnisch schlägt man eine womöglich unerwartete Richtung ein.Bei Wakerunners handelt es sich um ein team-basiertes „Battle Action Game“, in welchem ihr euch mit verschiedenengegenseitig die Köpfe einschlagen sollt. Während es in Dave the Diver überwiegend ruhig und entspannt zuging, liegt der Fokus hier eindeutig auf temporeichen,, wie auch der taufrische Teaser-Trailer verrät:Wakerunners soll schonim Rahmen des Steam Next Fest eine Demo bereithalten, mit der wir bereits vorab selbst einen Blick auf das Gameplay des neuen Mintrocket-Titels werfen dürfen. Für das Setting wählte das Entwicklerstudio ein, in welchem die überlebenden Fraktionen sich in 4er- und 5er-Teams aufteilen, um aus der Topdown-Sicht um die Vorherrschaft auf der Erde zu ringen.Diesollen mit „einzigartigen Fähigkeiten, Persönlichkeiten und Kampfstilen“ daherkommen, zudem soll es eine „einzigartige Beschleunigungs- und Abbremsmechanik“, die es eurem Charakter erlaubt, mit hoher Geschwindigkeit zu gleiten, im Spiel geben, heißt es weiter.setzt man bei Wakerunners nicht mehr auf die Indie-artige 2D-Pixelgrafik, die noch bei Dave the Diver vorherrschte.In Wakerunners soll es möglich sein, mitten in der Hitze des Gefechts den Charakter zu wechseln, um sich an die jeweilige Situation besser anzupassen und seine Strategie neu ausrichten zu können. Die Team-Battle-Action ist dabei nicht das einzige neue Spiel, an dem das Studio hinter Dave the Diver derweil arbeitet: Bereits, welches ebenfalls von Mintrocket entwickelt wird.