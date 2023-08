NHL 24: Dynamisches Spielgefühl dank neuen Spielelementen

NHL 24: Gegner werden bei viel Druck eingeschüchtert

In der neuen Eishockeysimulation von Electronic Arts wird eine neue Engine verbaut sein, die für mehr Intensität sorgen soll. So werden Spieler vonbelohnt, wenn sie einen offenen Spielstil an den Tag legen.Neben dieser Frostbite-Engine wurden im offiziellen Trailer auch weitere Details zum Spiel enthüllt. NHL 24 kommt amfür die Current- und Last-Gen-Konsolen der PlayStation und Xbox heraus und ermöglicht Crossplay. Coverstar ist der kanadische Starspielervon Colorado Avalanche.Im sogenannten Exhaust Engine sind zwei Systeme enthalten – das(SPS) sowie das(GFS). Was sich zunächst etwas sperrig anhört, schlüsselt sich wie folgt auf: Spielt ihr anhaltend offensiv auf das gegnerische Tor und versprüht mit guten Spielzügen Torgefahr, werden die gegnerischen Spieler verunsichert. Die Pressure-Leiste auf dem Feld füllt sich bei Angriffen und Torabschlüssen. Bei voller Leiste sorgt die SPS dafür, dass die gegnerischen Werte für kurze Zeit etwas gesenkt werden und ihr mehr Raum habt, euch spielerisch auszuleben.Wenn ihr viele Schüsse aufs Tor abgebt, greift irgendwann das GFS. Der Torwart – für den im Spiel Dutzende neue Animationen eingefügt wurden – wirdund macht bei der Abwehr der Torschüsse innerhalb eines bestimmten Zeitfensters mehr Fehler.Physischer Kontakt spielt im Eishockey, und so auch in den NHL-Spielumsetzungen, eine große Rolle. Ihr könnt mit Bodychecks euren Gegner nicht nur über die Bande schicken, sondern aucherlangen. Je stärker der (ungeahndete Check), desto langsamer kommt euer Kontrahent wieder auf die Kufen und ihr habt Zeit für einen Konter. In der Offensive wiederum könnt ihr Gegner, die euch attackieren, blocken und so den Puck schützen. Realistische Animationen bei Checks und Stürzen lassen das Spiel noch intensiver und dynamischer wirken.Dasund dasermöglichen einen schnelleren Spielaufbau und gefährlichere Offensivaktionen. Auch wenn es hektisch wird habt ihr jederzeit die Übersicht über das Feld und seht, wo sich eure Mitspieler und potenziellen Anspielstationen befinden.NHL 24 wird am 6. Oktober für PlayStation 4 und 5 sowie Xbox One und Series X|S erscheinen. Für Fans von US-Sport kommt schonauf den Markt.