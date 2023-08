NHL 24: Neue In-Game-Engine belohnt offensive Spieltaktiken

NHL 24: Bei Dauerfeuer auf das Tor ist der Goalie anfällig für Fehler

Im neuen Trailer zuwerden neue Details enthüllt, die einen besonderen Einfluss auf das Spiel nehmen sollen. So werden Spieler belohnt, wenn sie viel in die Offensive gehen und schnell den Torabschluss suchen, was eine gesteigerte Intensität des Spielerlebnisses verspricht.Die neue Eishockeysimulation von EA wird sowohl für die aktuellen als auch die vorherigen Konsolengenerationen von PlayStation und Xbox veröffentlicht und bietet die Möglichkeit zum. Das Cover ziert der kanadische Spitzenspieler Cale Makar von den Colorado Avalanche.In zwei Spielsituationen zeigt sich der Effekt des(SPS) sowie des(GFS). Im Details bedeuten diese Folgendes: Die Pressure-Leiste, die ihr vor dem gegnerischen Tor seht, füllt ihr bei erfolgreichen Torschüssen und aggressiver Offensive. Ist sie gefüllt, werden die gegnerischen Spieler verunsichert und ihre Werte, besonders für die Defensive, werden kurzzeitig gesenkt. Das macht es euch im Angriff einfachen, einen Treffer zu erzielen.Wenn ihr viele Schüsse aufs Tor abgebt, greift außerdem nach einiger Zeit das GFS. Der Torwart – für den im Spiel Dutzende neue Animationen eingefügt wurden – wirdund macht bei der Abwehr der Torschüsse innerhalb eines bestimmten Zeitfensters mehr Fehler.Physischer Kontakt spielt im Eishockey, und so auch in den NHL-Spielumsetzungen, eine große Rolle. Ihr könnt mit Bodychecks euren Gegner nicht nur über die Bande schicken, sondern aucherlangen. Je stärker der (ungeahndete Check), desto langsamer kommt euer Kontrahent wieder auf die Kufen und ihr habt Zeit für einen Konter. In der Offensive wiederum könnt ihr Gegner, die euch attackieren, blocken und so den Puck schützen. Realistische Animationen bei Checks und Stürzen lassen das Spiel noch intensiver und dynamischer wirken.Dasund dasermöglichen einen schnelleren Spielaufbau und gefährlichere Offensivaktionen. Auch wenn es hektisch wird habt ihr jederzeit die Übersicht über das Feld und seht, wo sich eure Mitspieler und potenziellen Anspielstationen befinden.Abkönnt ihr euch auf PlayStation 4 und 5 sowie Xbox One und Series X|S aufs Eis wagen. Bereits eine Woche zuvor kommt von EA der FIFA-Nachfolger EA Sports FC 24 auf den Markt