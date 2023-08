Eon Rush: Pre-Alpha auf der Gamescom spielbar

Eon Rush: Genremix ohne Grind-Zwang

Das Koop-Action-RPGdes gleichnamigen Studios hat einen ersten Gameplay-Trailer spendiert bekommen. Zugleich verkünden die Entwickler, dass das Spiel in einer Pre-Alpha-Version auf der Gamescom angespielt werden kann.Die Spieler finden sich in einer mystischen Fantasywelt in einem Kampf gegen eine unwirkliche Gefahr. Einbedroht alles Leben, indem es die Zeit frisst. Ihr übernehmt dabei die Rolles eines Guardian, der in die Schlacht gegen die zerstörerischen Chronophage zieht.Dabei lässt sich Eon Rush nicht auf ein Genre festlegen. Die Entwickler versprechen einen Mix aus. Aufregende Kämpfe in Zeit und Raum gegen kolossale Gegner sollen dabei an der Tagesordnung und Zentrum des Spielgeschehens sein. Grinden, langwieriges Leveln oder andere im wahrsten Sinne des Wortes zeitfressende Spielmechaniken sollen der Vergangenheit angehören.Alleine wird das Spiel dabei ebenso zu zocken sein können wie mit Freunden, auch für Speedruns soll es gut geeignet sein. Entwickler Eon Rush Studio möchte den Spielen ein Action-RPG-Universum schaffen, dass auf gewohnte Systeme baut, aber einbietet – mit epischen und herausfordernden Kämpfen und Szenarien.Das Team von Eon Rush Studios besteht aus erfahrenen Entwicklern, die bereits an der Entstehung von Games aus dem-,- und-Franchise beteiligt waren. Wann das Spiel erscheint, ist noch nicht bekannt, allerdings wir es für den PC auf Steam released werden. Auf der diesjährigen Gamescom kannbesucht und gespielt werden.