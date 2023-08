Terra Memoria: Mit Fuchs und Faultier im Retro-RPG-Wunderland

Terra Memoria: Mit Crafting Rätsel lösen und Bewohnern helfen

Eine bunt zusammengewürfelte Gruppe aus verschiedenen, mitunter halb-tierischen Helden, eine abwechslungsreiche Welt in charmanter Retro-Optik, rundenbasierte Kämpfe und Crafting-Elemente – wenn ihr euch hier wiederfindet, solltet ihr den Trailer zuanschauen.Dieser würde kürzlich von Publisher Dead Village und dem französischen Indie-Studio La Moutarde veröffentlicht und zeigt Gameplay, Hauptcharaktere undzum demnächst erscheinenden RPG.Ein großes Nashorn mit Kutte und Rauschebart, eine grazile, blauhaarige Kämpferin mit einem großen Hammer, der ein Auge zu haben scheint, ein Faultier mit Laute und wilder Lockenpracht – die Protagonisten in Terra Memoria sind ebenso ungewöhnlich wie. In einer Welt, in der die Magie schwindet und die von antiken Maschinenwesen bedroht wird, reist ihr mit den sechs Freunden einer Abenteurergruppe durch das Land.Neben der Erkundung von Terra und rundenbasierten Kämpfen gegen zahlreiche Bedrohungen steht das Crafting im Mittelpunkt des Spiels. In einem einzigartigen Bausystem sollen Spieler in der Lage sein, ein Dorf zu bauen, verschiedene Rätsel zu lösen und Bewohnern des Landes zu Hilfe zu kommen. Die Grafik ist eine Mischung aus– ähnlich des HD-2D-Stils von RPG-Perle. Durch Tiefenunschärfe, mehreren visuellen Ebenen mit Elementen und Perspektivwechsel wirken die Bilder stets lebhaft.„Terra Memoria erinnert an klassische Fantasy-Rollenspiele, in denen die Helden eine Reise antreten; aber mit einemund einer“, sagt François Bertrand, Game Director bei La Moutarde, in einer Pressemitteilung. „Letztendlich geht es um den Geist des Abenteuers und eine Gruppe von Außenseitern, die auf ihren Reisen zusammenfinden. Es ist ein großartiges Spiel und wir hoffen, dass dieser Trailer seine aufbauende Stimmung vermittelt.“Wann das Crafting-RPG erscheint, ist noch nicht bekannt, soll aber für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch und PC herauskommen. Wer das Spiel mal anzocken möchte, kann dies auf der gamescom in dermachen.