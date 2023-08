Little Nightmares 3: Überraschende Enthüllung bei der gamescom

Little Nightmares 3: In Wüstenruinen gegen ein Riesenbaby

Mit einer der Überraschungen des Abends startete die Opening Night Live der diesjährigen gamescom am gestrigen Abend. Hatte Organisator Geoff Keighley im Vorfeld verlauten lassen, dass sich die diesjährigen Trailer mehr auf Updates zu Spieleentwicklungen konzentrieren sollten, gab es dennoch die eine oder andereSo war gleich der erste Trailer der Show eine Premiere: Mitwurde ein neuer Teil des düsteren Rätsel-Plattformers enthüllt. Neben Gameplay in gewohnt beklemmender Umgebung ist auch zu sehen, dass das Spiel im Koop-Modus gezockt werden kann.In einer wüstenartigen,sehen wir in Little Nightmares 3 die beiden Protagonisten Low und Alone – einen Wuschelkopf mit Cape und Schnabelmaske und seinen Schweißerbrille und körpergroßem Schraubenschlüssel ausgestatteten Begleiter, der an die Figuren aus dem Animationsfilm #9 erinnert – zusammen hüpfen, schweben und Rätsel lösen.Dabei soll es den Spielern selbst überlassen sein, ob sie das Spiel alleine bewältigen wollen, während die andere Figur computergesteuert wird, oder imauf die schaurige Reise gehen wollt. Beide Charaktere sollen über eigene Waffen und Fähigkeiten verfügen.Die Welt, obwohl stets schmutzig, düster und unwirtlich, sieht im Trailerund mit Liebe zum Detail gestaltet aus. Einen wichtigen Part im Spiel scheint ein Spiegel einzunehmen, der in kurzen Einstellungen immer wieder eingeblendet wird und am Ende starke Risse bekommt. Eine Art Bossgegner könnte die (aus der Perspektive von Low und Alone)sein, die mit glasigen Augen starrt und mit ihren schmutzigen Händen nach den beiden Protagonisten greift.Einen konkreten Releasetermin für Little Nightmares 3 gibt es noch nicht, das Spiel soll jedochund für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X|S, Switch und PC verfügbar sein. Wenn ihr euch die Wartezeit verkürzen wollt,etwas für euch.