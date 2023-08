Little Nightmares 3: Im Interview mit den Entwicklern über Koop & den Wechsel der Entwickler

Little Nightmares 3: Unser Exklusives Interview mit den Entwicklern

Während derhatten wir die Gelegenheit, einmit den kreativen Köpfen hinterzu führen. Aufgrund des Entwicklerwechsels handelt es sich dabei um Wayne Garland, Game Director bei Supermassive Games, und Coralie Feniello, Producerin bei Bandai Namco EU.Im Interview stellten wir einige Fragen zu den Schwierigkeiten eben dieses Wechsels, der Entscheidung fürund den, die wir bereits imsehen konnten. Außerdem bekamen wir einen kleinen Einblick in das Gameplay eines der früheren Level.Da wir zum Zeitpunkt der Interviewzusage noch nicht wussten, um welches Spiel es sich eigentlich handelt, waren wir natürlich sehr neugierig auf den Termin bei Bandai Namco. Nach der Ankündigung vondirekt zumder gamescom 2023 war uns dann sofort klar, dass wir uns mit den Entwicklern genau dieses Titels zum Interview treffen würden. Bereits im ersten Trailer konnte man eine große Veränderung deutlich erkennen, nämlich die Möglichkeit, das Spiel mit einem Freund im Koop zu spielen.Darauf zielte auch direkt die erste Frage ab, denn wir wollten wissen, warum man sich für den Koop entschieden hat. Die Erklärung dafür ist, dass schon beimit dieser Idee gespielt wurde und, eigentlich recht simpel. Mit dem Wechsel des Entwicklerteams zu Supermassive Games, einem Studio mit Erfahrung im Koop-Bereich, musste dieser Wunsch in Little Nightmares 3 dann einfach erfüllt werden.Durch die Entwicklung von Spielen wieundhatte das Entwicklerteam bereits Erfahrung mit Side-Scrollern sowie atmosphärischen Horror- und Koop-Titeln. Daher gab es beim neuesten Teil der Little Nightmares -Reihe nur wenige Probleme. Diewar wohl, das Spiel gleichzeitig für Einzelspieler und Koop zu entwickeln und die KI des Begleiters sowie die Rätsel so auszubalancieren, dass sich alles hinterher gut anfühlt.Uns hat auch interessiert, wie das Team den ganz eigenenso gut getroffen hat. Deshalb habe ich gefragt, ob einige der Designer der alten Teile zu Supermassive Games gewechselt sind. Dies ist jedoch nicht der Fall, durch eine sehr gute Kommunikation und viel Hilfsbereitschaft zwischen den Entwicklerteams und Bandai Namco selbst war es kein Problem, auch an dieser Stelle unter die Arme gegriffen zu bekommen.Des Weiteren interessierte uns, ob es von den bereits gezeigtennoch weitere im Spielverlauf gibt. Neben demund demkonnten wir auch schon den Einsatz eines Regenschirms sehen. Natürlich konnte diese Frage nicht im Detail beantwortet werden, aber es erwarten uns einige verschiedene Hilfsmittel, die wir immer mal wieder für eine gewisse Zeit benutzen und dann wieder zurücklassen.Die kurze Präsentation des Spiels und das Interview machen aber einen guten Eindruck, insgesamt scheint sich Supermassive Games hier sehr viel Mühe gegeben zu haben, um ein echtes Little Nightmares 3 zu produzieren. Auf der gamescom 2023 hatten wir außerdem auchund es scheint nicht wie erwartet nur einKlon zu sein.