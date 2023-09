Little Nightmares 3: Kein Couch-Koop, um die Atmosphäre zu wahren

Little Nightmares 3: Kein Couch-Koop geplant

Mit dem kürzlich auf derangekündigtengibt es zwei entscheidende Änderungen: Ein neuer Entwickler und Koop-Gameplay. Letzteres wird jedoch nur online möglich sein, wie die Entwickler in einem Interview erläutern.Während die ersten beiden Serienteile noch bei den Tarsier Studios entstanden sind, übernimmt nun für den Nachfolger Supermassive Games. Der Grund dafür ist schnell gefunden: Dieund arbeiten nun an etwas Neuem. Eine Fortsetzung als Auftragsarbeit für Bandai Namco war somit vom Tisch.Stattdessen ist fortan das Team von Supermassive Games für die Marke verantwortlich, die für Little Nightmares 3 eineneinführen. Dieser wird jedoch ausschließlich als Online-Koop funktionieren, sprich zusammen mit einem Freund oder einem Partner auf der Couch sitzen und gemeinsam die Geschichte erleben, ist nicht vorgesehen. Laut dem Game Director Wayne Garland sei dies eine bewusste Entscheidung gewesen, wie er gegenüber den englischsprachigen Kollegen von gamesradar erklärt."Couch-Koop ist etwas, was wir in Erwägung gezogen haben, aber wenn man noch einmal auf die Atmosphäre und die Immersion zurückkommt, die wir mit Little Nightmares erzeugen wollen, denke ich, dass es für uns wichtig war, dass wir uns auf den Online-Koop beschränken und nicht auf traditionelle Party-Aspekte", so Garland. Eine Möglichkeit, auf einer Konsole zu zweit zu spielen, ist somit keine Option.Wer keinen Freund oder keine Freundin parat hat, die mit euch online spielen wollen, kann als Alternative Little Nightmares 3 auch im Singleplayer erleben. Dann übernimmt jedoch die KI die Kontrolle über den zweiten Charakter, sprich ihr seid nie wirklich komplett alleine.Ob im Koop oder eben im Singleplayer: Bis zumdauert es noch bis 2024. Dann soll der Horror-Plattformer fürunderscheinen. Wir konnten auf der gamescom bereits einen ersten Blick drauf werfen und haben