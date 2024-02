Little Nightmares 3: Entwickler Supermassive Games nimmt Massenentlassung vor

Supermassive Games muss Konsultationsgespräche führen

Das britische Entwicklerstudiohat seinen Angestellten mitgeteilt, dass es zu Entlassungen in größerem Umfang kommen wird. 150 Mitarbeiter müssten demnach um ihren Job bangen; 90 wird gekündigt werden.Dies berichtete das Nachrichtenportal Bloomberg; Supermassive Games bestätigte auf LinkedIn die Entlassungen, gab aber nicht an, um wieviel Personen es sich handele. Als Grund für die Kündigung wird eine„Es ist kein Geheimnis, dass die Spieleindustrie gerade signifikante Veränderungen durchlebt“, so beginnt der Post. „Leider sind wir dagegen nicht immun. Nach reiflicher Überlegung und mit tiefem Bedauern müssen wir eine Umstrukturierung von Supermassive Games vornehmen.“ Man werde in eine Konsultationsphase gehen,. Im Vereinigten Königreich haben Arbeitnehmer bei betriebsbedingten Kündigungen und besonders bei drohenden Massenentlassungen das Recht auf eine Konsultation, in welcher der Arbeitgeber über die Gründe der Kündigungen und eventuelle Alternativen aufklären muss „Wir sind uns bewusst,für all unsere Beschäftigten ist und wir werden eng mit allen Beteiligten zusammenarbeiten, um ihn so respektvoll und mitfühlend wie möglich zu gestalten.“ Man fühle sich verpflichtet, die eigenen Bemühungen auf die Kernkompetenzen und die kommenden Spieletitel zu bündeln, um die nachhaltige Entwicklung des Studios sicherzustellen.Supermassive Games ist vor allem für die Story-Adventuresund Dark Pictures Anthology bekannt. Zurzeit arbeitet man unter anderem anund einem Single-Player Spin-Off zu. Ersteben dieses verlassen. 2024 führt den besorgniserregenden Trend von 2023 fort, dass auch bei großen und erfolgreichen Entwicklerstudios Beschäftigte, zum Teil im großen Stil, entlassen werden. Heute wurde außerdem bekannt, dass Sony rund 900 Leute bei PlayStation entlässt und sogar eine komplette Niederlassung schließt.