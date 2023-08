Assassin's Creed Jade: Attentäter-Meuchelei im antiken China auf der gamescom angespielt

Assassin’s Creed Jade: Das antike China mit Charakter-Editor

Das leidige Thema Geschäftsmodell

Bei Ubisoft selbst entsteht in nächster Zeit eine ganze Wagenladung von neuen-Spielen, aber der französische Publisher hat ein Projekt ausgelagert:, ein Open-World-Abenteuer für Smartphones, welches vom Tencent-Studio Level Infinite entwickelt wird.Wer jetzt schon denkt “Ach gottchen, ein Mobile-Spiel. Das ist sicherlich nur so ein kleines Projekt, welches schnell ein paar Euro über Mikrotransaktionen abgreifen will”: Das stimmt nicht ganz. Assassin’s Creed Jade soll trotz des Mobile-Fokus einsein. Ich konnte auf der gamescom einen ersten Blick draufwerfen und war als Serienfan ein bisschen angetan – obwohl ich mit Smartphone-Spielen sonst nichts anfangen kann.Die gamescom-Demo zu Asssasin’s Creed Jade basiert auf der geschlossenen Beta, die Level Infinite vor kurzem abgehalten hat. Demnächst soll es noch eine zweite mit mehr Inhalt geben, aber dazu wollte man sich vor Ort nicht weiter im Detail äußern. Stattdessen ließ man mich und einem zweiten anwesenden Journalisten freie Hand beim Spielen – und beim. Richtig: Erstmals in der Reihe kann man sich seinen eigenen Helden erstellen, ob nun männlich oder weiblich. Allzu umfangreich fällt die Bastelei zwar noch nicht aus, aber ein paar grobe Entscheidungen über Haare, Augen, Mund und ein paar mehr Details können getroffen werden. Sogar den Namen darf man frei festlegen.Danach geht es auch schon direkt ins Spiel, genauer gesagt in dievon Assassin’s Creed Jade. Obwohl noch längst nicht die komplette Karte vorhanden ist, kann sich die Größe des antiken Chinas inklusive der sich in Arbeit befindlichen großen Mauer, auf jeden Fall sehen lassen. Das gilt ebenso für die Optik, bei der Jade zwar nicht mit einemodermithalten kann, aber auf dem kleinen Display dennoch schicke, fast schon malerische Landschaften darstellt. Theoretisch wäre Jade sogar ein, aber eine Umsetzung findet sich derzeit nicht in Planung. Der Fokus liegt vollständig auf dem Mobile-Release.Spielerisch ist Assassin’s Creed Jade derweil sehr herkömmlich: Man schleicht durch Gebüsche, meuchelt Feinde von hinten oder stürzt sich mit Schwert in den offenen Kampf. Hin und wieder wird geklettert oder es geht per Ross zu den einzelnen Auftragszielen. Das spielt sich trotz Touch-Steuerung recht gut, wenn auch manchmal wenig filigran. Letzteres mag aber auch ein Problem meinerseits sein, da ich sonst gar nicht auf dem Smartphone spiele und mit einem rein digitalen Gamepad wenig Erfahrung habe.Unterbrochen wird das Gameplay von Zwischensequenzen, die derzeit aber noch längst nicht fertiggestellt sind. Das Hauptaugenmerk, so die Entwickler, liegt darauf, erst einmal das Core-Gameplay so weit fertigzustellen, dass es den Assassin's Creed-Fans gefällt. Aktuell würde Jade daher erst ausbestehen, was etwa 25 bis 30 Prozent der geplanten Gesamtlänge entspricht.Das sei ebenso der Grund, warum es noch keine konkreten Infos zum Geschäftsmodell gibt. Sicher ist, dass Assassin’s Creed Jade alserscheinen wird und, dass sämtliche Story-Inhalte für alle Interessierten kostenlos zugänglich sein sollen. Das heißt natürlich, dass es definitiv Mikrotransaktionen geben wird, aber noch habe sich Level Infinite nicht darauf geeinigt, wie diese ausfallen werden. Wir vermuten einfach mal: Kosmetische Gegenstände und neue Reittier-Designs dürften wohl eine recht sichere Angelegenheit werden.All diese Unklarheiten bedeuten derweil: Einist noch relativ weit weg. Demnächst werden man einen weiteren Beta-Test mit ein paar mehr Inhalten starten, aber eine weltweite Veröffentlichung wird es wohl frühestens irgendwann 2024 geben. Immerhin können AC-Fans schon bald anderweitig auf Meucheltour gehen: