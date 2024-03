Assassin’s Creed Jade: Release erst 2025? Tencent ändert kurzfristig den Kurs

Die-Reihe gilt seit ihrer ersten Veröffentlichung im Jahre 2007 als Erfolgsgarant für Entwickler. Jener tat sich jüngst mit einem Tochterstudio des chinesischen Großkonzernszusammen, um mitein neues Publikum zu erschließen.Doch der Mobile-Ableger lässt allem Anschein nach noch ein ganzes Weilchen auf sich warten – nun wohl sogar länger als zunächst angenommen. Diefür die Verschiebung des Release-Zeitraums sind jüngsten Berichten zufolge ebenfalls bekannt.Informationen von Reuters zufolge soll das chinesische Internet-Unternehmen Tencent, dem auch das für Assassin's Creed Jade verantwortliche Entwicklerstudio Level Infinite untersteht, eineeingeschlagen haben. Dabei zog man hunderte Entwickler, die mit der Arbeit an dem mobilen AC-Ableger betraut waren, von dem Projekt ab. Dies hätte zur Folge, dass Jadeseinen Weg auf die Smartphones und Tablets finden könnte.In der Zukunft möchte sich Tencent lieber auf seine Eigenproduktionen und Marken konzentrieren, um sich nicht länger anbedienen zu müssen. Dabei nehme man sich Mobile-Mega-Hitzum Vorbild, das seit seiner Veröffentlichung vor rund vier Jahren reichlich Geld in die Kasse gespült haben dürfte.Laut Reuters habe Tencent die Entwickler, die zuvor noch an Assassin's Creed Jade werkelten, kurzerhandangesetzt – ein Partyspiel, das bereits zum Ende des vergangenen Jahres seinen Release feiern durfte.Sollte an den Informationen etwas dran sein, reiht sich Assassin's Creed Jade in die Liste der Spiele, die Ubisoftin der Pipeline hat, ein. Immerhin konnte manvon der Liste streichen, nachdem dieser bereits im Juniangekündigt wurde. Auf die, dasoder etwaswarten wir nach wie vor vergebens.